「台灣選手越來越強！」軟銀總管對張峻瑋有期許：合約不輸美職

▲張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹隊總經理三笠杉彥25日在台北舉辦記者會，宣布簽下穀保家商「火球男」張峻瑋，他透露從去年U18賽事就開始關注他的表現並表示，「張峻瑋最大的魅力是直球和強心臟，希望他能用這份特質來對付日本打線。」

三笠杉彥強調，「這份合約額不會輸給美國，在登錄支配下球員後，不會輸給美國年輕球員，這是跟其他球隊不一樣的合約。」雖然三笠杉彥未透露具體金額，不過日前有日媒披露，簽約金1億日圓（約新台幣2,100萬元），年薪400萬日圓（約新台幣88萬元）。

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對於未來規劃，三笠杉彥表示，希望張峻瑋能比照日本高中畢業生的發展軌跡，「他說要兩年內升一軍，球隊也有這樣的期待。但職棒是長期賽事，需要一段適應期，希望他以健康為優先。」

「感謝軟銀球團對我的青睞，從以前就夢想站上日職舞台。」張峻瑋說，「謝謝蔡董和每一位教練，在我困難時幫助我，才有今天站在這裡的我。我會努力，讓大家看到我的進步。」

選擇軟銀的原因，張峻瑋透露球團讓他先去看環境，「我覺得在那邊適應會比較快，進步空間也比較多。」談到簽約金用途，他笑說：「要買房子，讓全家人可以住在一起。」