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軟銀總經理曝網羅火球男張峻瑋關鍵　蔡董：強心臟不輸林昱珉

▲▼張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張峻瑋加盟軟銀，福岡軟體銀行鷹隊總經理三笠杉彥出席。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

繼林昱珉後，穀保家商再出一位「火球男」。福岡軟銀鷹隊簽下張峻瑋並於25日舉辦加盟記者會，並賦予背號「153」。

福岡軟銀總經理三笠杉彥表示：「這幾年公司以世界第一為目標，想在世界各地尋找好手。中華隊昨天在12強賽奪冠，證明台灣好手越來越多，這也是我們近年積極網羅台灣選手的原因。」他期許張峻瑋不要操之過急，「未來你將代表軟銀、台灣，甚至是世界級的選手。」

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三笠杉彥提到，注意到張峻瑋具體時間算是去年夏天，去年他代表台灣參加U18世界盃，在對美國之戰投了6.1局，僅被擊出2支安打無失分的好投。「U18比賽開始注意到他，不管是軟銀或各球團，都知道台灣球團素質越來越好，今年滿多球團與日職簽約。去年有杜軒負責球探事項，這是簽約的契機。」

新北市棒球委員會主委蔡明堂則透露，張峻瑋和林昱珉一樣都擁有強大心理素質：「雖然體格不算突出，但球技優異且不會怯場。」不過他也提醒張峻瑋：「我很怕他自滿，日本或許以為他投到153，所以給他153的背號，但其實他可以投到156。現在已經18歲了，要對自己負責，更要努力。」

「希望球團能讓他回來參與中華隊，」蔡明堂說。雖然張峻瑋無緣見證昨日中華隊奪冠，但相信未來必有機會為國出賽。值得一提的是，穀保學長杜軒也在軟銀效力，相信能給予他不少照顧。」

關鍵字： 張峻瑋福岡軟銀穀保家商台灣球手火球男

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