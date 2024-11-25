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獨／陳傑憲淚謝天上雙親...曾承諾：好好打球顧街友　暖心畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

中華隊球星陳傑憲在東京巨蛋拿下世界冠軍那一刻流下男兒淚，把這份榮耀獻給在天上的父母，這一幕感動了非常多的人，尤其是他母親娟姐一手創立的微笑慈善會，慈善會成員在群組當中也紛紛傳出「感動」訊息。

▲陳傑憲跟母親娟姐合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳傑憲跟母親娟姐合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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陳傑憲的母親娟姐，在高雄創立微笑慈善會，熱心公益幫助了許多街友，曾經因為警察欺負街友槓上派出所以及分局長，當時娟姐氣到向《東森新媒體ETtoday》投訴，驚動了高雄市長陳其邁，最後分局長出面道歉，釋出善意才讓整件事落幕。2022年1月31日，陳傑憲還跟母親一起在高雄火車站發放600元紅包給無家可歸的街友，當時陳傑憲承諾母親說要好好打球賺更多薪水，要幫助母親一起照顧這些無家可歸的街友長輩。

▲陳傑憲跟母親娟姐合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳傑憲來協助幫助街友 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳傑憲跟母親娟姐合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳傑憲協助街友發紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

談起兒子陳傑憲，娟姐總是露出滿意的笑容，陳傑憲也曾在空閒之餘來到高雄協助母親發放物資，可見母子間的感情非常好，慈善會的成員都知道，所以在中華隊封王、陳傑憲淚眼感謝在天上的父母的那一刻，成員們在群組當中紛紛留言：「阿娟在天上一定很安慰、很驕傲」，「昨天我看到傑憲哭的時候，我也哭慘了」、「傑憲的優秀表現，娟姐一定很高興」、「看完眼淚都不經意的流出來，太勵志了」。

▲陳傑憲跟母親娟姐合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲微笑慈善會的成員在群組對話，紛紛表示感動。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【更多新聞閱讀】

獨／中職球星母助弱勢！控高雄警「雙標」岐視街友：針對性欺負

關鍵字： 高雄陳傑憲陳其邁微笑慈善會陳建彰娟姐影音

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