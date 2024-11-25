11年前「棒打中華隊」今淪戰犯　日本監督道歉：輸了是我的責任

▲日本監督井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

日本武士隊國際賽27連勝紀錄不僅遭中華隊終結，他們也錯失衛冕世界12強賽冠軍的機會，日本監督井端弘和的調度引發質疑，他賽後扛起敗仗責任，「我對選手們充滿了歉意。」值得一提的是，井端弘和在2013年經典賽的台日大戰中，曾敲出關鍵安打，如今卻淪為被聲討的戰犯。

日本監督井端弘和球員時期曾多次在國際賽對戰中華隊，2013年經典賽的台日大戰，他在第9局已2人出局之下擊出追平比分的安打，最終日本在延長賽以4比3逆轉獲勝，井端弘和還拿下當時的複賽MVP，他曾表示這段經歷讓他「永生難忘」。

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▲日本監督井端弘和（右）。（圖／記者李毓康攝）

11年後，井端弘和以日本監督的身份帶隊挑戰衛冕12強賽冠軍，本屆賽事3度交手中華隊，儘管前2場都取勝，卻在冠軍戰以0比4敗北。在王牌投手戶鄉翔征5局上連續被敲了2支全壘打，包含台灣隊長陳傑憲的3分砲後，井端仍堅持讓戶鄉繼續投，調度讓大批日本網友很不滿。

賽後記者會上，井端弘和公開致歉，「我認為選手們表現得非常好。最後未能獲勝是我的責任，我對選手們充滿了歉意。」不過他仍相信這次的經驗，將成為陣中多名首次參加國際大賽的選手成長的養分，「希望他們在這次比賽中思考應該如何改進，並在下一次比賽中加以應用。」

雖然日本武士隊差1步未能奪冠，日本媒體仍相信這份遺憾將讓「年輕的武士」變得更加強大。