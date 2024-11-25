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見到爸爸要喊：陳老師！陳傑憲小二接觸棒球　嚴父教練柔情過往曝

記者許宥孺／高雄報導

世界12強賽中華隊擊敗日本奪冠，台灣隊長陳傑憲獲頒MVP，還狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4座個人獎。啟蒙教練尤申評提到，陳傑憲自我要求高，是少數讓他省心的選手，不僅是天賦型也是苦練型選手，從小就是領導者。少棒隊小學弟昨晚看了學長的精采表現也跳起來大叫，直呼「我以後想要變得跟他一樣，穿上中華隊的衣服」。

出生在高雄市的陳傑憲，爸爸是中正國小棒球隊教練，受家庭影響，國小升二年級暑假那年，就跟著姊姊、哥哥的腳步接觸棒球。尤伸評回憶道，球隊教導一視同仁，陳傑憲見到爸爸也是要喊「陳老師」不會叫爸爸，當時在罵陳傑憲，他爸爸都會轉身過去不敢看，再怎麼嚴厲的教練也終究是父親。

▲▼中正國小尤申評。（圖／記者許宥孺攝）

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▲▼陳傑憲(右1)國小五、六年級帶領球隊奪全國聯賽冠軍。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼中正國小尤申評。（圖／記者許宥孺攝）

尤申評說，陳傑憲小時候是比較穩重型的球員，個人自我要求高，是少數讓他省心的選手，不管在球場上、學業都讓他很安心，他帶了陳傑憲8年，課堂表現從沒讓老師抱怨，就算練球練得很辛苦，功課照樣完成，該做的他都會做好。此外，陳傑憲從小就很帥，很多女生追。

「他是有責任感、榮譽心很重的選手」，尤申評說，陳傑憲求學時也是領導者，本身不僅是天賦型選手，也是苦練型，自身表現很好，也是很守規矩的學生，所以只要他發話，隊友和學弟都會服從他的命令。五年級帶領球隊獲得國際賽冠軍，五、六年級則是全國聯賽冠軍。

▲▼中正國小尤申評。（圖／記者許宥孺攝）

▲中正國小少棒隊球員簡睿辰。（圖／記者許宥孺攝）

「超級開心！」中正國小少棒隊球員簡睿辰表示，昨晚看比賽，看到得冠軍直接跳起來，一直大叫，身為學弟感到很驕傲，「我以後想要變得跟他一樣，穿上中華隊的衣服」。簡睿辰也分享，陳傑憲有空時會回母校，告訴學弟打球要認真、努力，教練在教導的時候要虛心接受，「幫我們調整打擊，接球如果接不好，他會幫我們調整。」

關鍵字： 12強棒球陳傑憲世界12強台灣隊MVP尤申評中正國小影音

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