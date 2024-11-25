首掌兵符就奪冠！曾豪駒突破質疑聲浪　曝壓力最大一刻

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／CTWANT）

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2024年世界12強棒球賽台灣昨（24）日以4：0完封日本隊，中斷日本在國際賽中的27連勝，並拿下隊史首座世界冠軍，感動全部台灣人。總教練曾豪駒首次掌國家隊兵符就率隊登頂，他直呼感覺好不真實，也坦言在選人階段，是他壓力最大的時候。

曾豪駒賽後感性說道：「一切都是那麼不真實，的確我們是真真實實辦到了，我身為台灣隊總教練，他們是讓我引以為傲的球員們。」他笑說自己睡醒最想做的事就是回家。這次奪冠為台灣寫下新歷史，也讓世界更看見台灣，曾豪駒表示，「我們證明了自己的能力，讓大家看見台灣棒球。我們的實力可以接近世界強權，未來繼續以挑戰更多強隊的目標邁進。」

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▲中華隊以4:0完封日本隊，贏得世界冠軍，中華隊教練團開心咬獎牌合影留念。（圖／CTWANT）

能夠擊敗世界第一的日本隊，對於中華隊來說實屬不易，事實上，曾豪駒在確定執掌中華隊兵符後，面臨不少質疑聲浪，特別是在主力球員婉拒參賽後，外界大多不看好這批中華隊。被問到壓力最大時刻，曾豪駒坦言是在挑選球員的階段，「這一切過程中，從一點一滴把人湊齊，思考如何去打比賽，直到最後完成任務，每個環節都很重要。」

這次奪冠不僅打破外界對曾豪駒的看法，更讓世界看到台灣棒球的實力，曾豪駒期許這個優異成績，能為台灣棒球帶來正面影響：「這是屬於這批球員的故事，但不要因此而滿足。要告訴所有的棒球人，要相信自己，勇敢做夢。」

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