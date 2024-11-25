台灣擊敗日本奪冠！　日球迷1原因只好原諒陳傑憲

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

台灣隊成功奪得2024年世界棒球12強賽冠軍，隊長陳傑憲表現亮眼，一人囊括大會MVP、最佳陣容外野手、最佳防守球員和打擊王4大獎項。他攻守兼備，加上風度翩翩，甚至讓日本球迷在社群平台 X上直呼，「陳傑憲長得太好看了，無論如何我也只能原諒他。」

日本網友「maminxx」在X上發文寫道，「陳 傑憲はイケメンすぎだから何しても許すしかないの。（陳傑憲長得太好看了，無論如何我也只能原諒他。）」，該文迅速獲得迴響。許多台灣球迷也在該貼文下留言，感謝日本球迷的「慧眼識四爺」。

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陳傑憲目前效力於中職統一獅隊，他於2016年和蘇智傑一同通過統一獅的季中選秀會進入職棒。由於兩人球技優秀、外型帥氣，且同屬統一獅隊，球迷將他們戲稱為「傑尼獅」，諧音取自日本知名偶像經紀公司「傑尼斯」。

隨後，「傑尼獅」這個稱呼延伸至包括林安可、林祖傑、林靖凱、陳重羽、郭阜林等年輕球員，成為統一獅隊的一個特色代名詞。

陳傑憲因外型酷似藝人吳奇隆，特別是他在電視劇《步步驚心》中飾演的雍正皇帝「四爺」，因此獲得了「四爺」這一外號。高中時期，他曾赴日本留學並接受棒球訓練，這段經歷為他的球技打下了堅實基礎。

在個人生活方面，陳傑憲於2021年與曾是職棒啦啦隊成員的綺綺結婚，並育有兩名子女。奪冠後他也急著找綺綺分享這份狂喜，直呼「我老婆咧」！