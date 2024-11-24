運動雲

>

郭俊麟冠軍收藏家！爆哭感性交棒新世代：這是一個好的結尾

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟賽後落淚。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟賽後落淚。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

經歷U18、U21都拿過冠軍的郭俊麟，這次在職棒層級嚐到歷史性首座冠軍，賽後大爆哭，直言這次冠軍與十年前U21的感覺完全不同，「因為這次換成學弟帶領我們拿到世界冠軍，感覺特別不一樣，因為沒有他們，我就沒有機會參與世界冠軍。」

談到年輕球員的表現，郭俊麟給予高度肯定，「學弟很棒，雖然一定會有輸贏，但我覺得他們扛得住壓力，比我們年輕太多。是他們帶著我們這些老將，我們老將靠他們來到東京。」他更看好未來發展：「以後是他們的世代，相信他們可以多拿幾次冠軍，替台灣拿到更多金牌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為遞補選手，郭俊麟回憶與陳冠宇等隊友的對話，「說目標不是打預賽，是打金牌戰。當然你說會不會做到也不知道，每隊都很強。」他特別感謝隊友們的貢獻：「沒有玉米（林昱珉）跟子鵬、張奕，我覺得沒辦法走到這裡。」

比賽過程中，郭俊麟見證了諸多精彩時刻，「看家正打全壘打後很開心很亢奮，看到傑憲三分砲，我們離冠軍更接近。到後面張奕完全壓制，證明他在日本還是可以生存，這是他最好證明自己的時刻，冠宇、凱威表現很好，沒有他們不會冠軍。」

對於球迷的熱情支持，郭俊麟充滿感激，「這感覺回到2000幾年左右，我國小幼稚園，那時候確實大街小巷，甚至王建民在洋基的情況。這次讓球迷回憶，可能明年增加棒球更大熱潮。」

郭俊麟特別強調團隊合作的重要性，「我們是打團體的，這次比賽做最好的地方就是，一定有狀況好與不好，不好的想辦法調整甚至幫忙加油，狀況好的其實就是把不好的cover過去，最終造就打到冠軍。」

談到是否退役，郭俊麟表示，「這是一個好的結尾，當然還是會想打中華隊，但是時候換年輕學弟，他們確實成長很快。需要我的話，還是會挺身而出，但我覺得年輕球員很厲害，以後靠他們，我可以休息放假不用扛這些壓力。」

對於隊友陳柏清的表現，郭俊麟也給予鼓勵，「柏清也表現很好，當然來日本後跟我一樣表現有一點落差，但至少大家都盡力，沒有他對美國投那兩局，我們也不會贏美國。大家都有貢獻，不要去責備他，他也是盡力對台灣貢獻，要給他一些鼓勵，相信他未來會對台灣有幫助。」
 

關鍵字： 郭俊麟職棒冠軍學弟年輕球員12強

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣棒球史上首座世界冠軍！4:0擊敗日本、中斷27連勝神話

台灣棒球史上首座世界冠軍！4:0擊敗日本、中斷27連勝神話

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

震撼彈！　「三振王」郭俊麟驚吐：恐最後一次國家隊

震撼彈！　「三振王」郭俊麟驚吐：恐最後一次國家隊

大會開放奪冠噴香檳？台灣婉拒了　曾總：這裡是屬於日職場地

大會開放奪冠噴香檳？台灣婉拒了　曾總：這裡是屬於日職場地

台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

日本隊無緣衛冕斷27連勝　井端監督：一切都是我的責任

日本隊無緣衛冕斷27連勝　井端監督：一切都是我的責任

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

熱門新聞

台灣棒球史上首座世界冠軍！4:0擊敗日本、中斷27連勝神話

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣棒球史上首冠！4:0擊敗日本

2今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

3日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

4台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

5林昱珉刺青引日本關注！網友驚嘆：亞洲選手少見

最新新聞

1日媒又追問「換投風波」　曾總回應

2氣到戳裁判　火箭范弗利特慘遭驅逐

3郭俊麟冠軍收藏家！這次大爆哭

4賽前喊輸了改練投手！日本外野手「撤回宣言」

5陳傑憲MVP　美棒球名記者：他可以馬上打大聯盟

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

日媒3度追問「臨陣換先發」　曾豪駒：希望金牌戰更精彩

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

台灣6比9不敵日本　明日冠軍戰再戰！盼止對戰9連敗

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

吳君如全身是哏！喊許光漢「老公」超爽　謝盈萱再唱「謝謝儂」劉冠廷猛得罪人XD

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366