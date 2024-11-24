郭俊麟冠軍收藏家！爆哭感性交棒新世代：這是一個好的結尾





▲世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟賽後落淚。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／日本東京報導

經歷U18、U21都拿過冠軍的郭俊麟，這次在職棒層級嚐到歷史性首座冠軍，賽後大爆哭，直言這次冠軍與十年前U21的感覺完全不同，「因為這次換成學弟帶領我們拿到世界冠軍，感覺特別不一樣，因為沒有他們，我就沒有機會參與世界冠軍。」

談到年輕球員的表現，郭俊麟給予高度肯定，「學弟很棒，雖然一定會有輸贏，但我覺得他們扛得住壓力，比我們年輕太多。是他們帶著我們這些老將，我們老將靠他們來到東京。」他更看好未來發展：「以後是他們的世代，相信他們可以多拿幾次冠軍，替台灣拿到更多金牌。」

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身為遞補選手，郭俊麟回憶與陳冠宇等隊友的對話，「說目標不是打預賽，是打金牌戰。當然你說會不會做到也不知道，每隊都很強。」他特別感謝隊友們的貢獻：「沒有玉米（林昱珉）跟子鵬、張奕，我覺得沒辦法走到這裡。」

比賽過程中，郭俊麟見證了諸多精彩時刻，「看家正打全壘打後很開心很亢奮，看到傑憲三分砲，我們離冠軍更接近。到後面張奕完全壓制，證明他在日本還是可以生存，這是他最好證明自己的時刻，冠宇、凱威表現很好，沒有他們不會冠軍。」

對於球迷的熱情支持，郭俊麟充滿感激，「這感覺回到2000幾年左右，我國小幼稚園，那時候確實大街小巷，甚至王建民在洋基的情況。這次讓球迷回憶，可能明年增加棒球更大熱潮。」

郭俊麟特別強調團隊合作的重要性，「我們是打團體的，這次比賽做最好的地方就是，一定有狀況好與不好，不好的想辦法調整甚至幫忙加油，狀況好的其實就是把不好的cover過去，最終造就打到冠軍。」

談到是否退役，郭俊麟表示，「這是一個好的結尾，當然還是會想打中華隊，但是時候換年輕學弟，他們確實成長很快。需要我的話，還是會挺身而出，但我覺得年輕球員很厲害，以後靠他們，我可以休息放假不用扛這些壓力。」

對於隊友陳柏清的表現，郭俊麟也給予鼓勵，「柏清也表現很好，當然來日本後跟我一樣表現有一點落差，但至少大家都盡力，沒有他對美國投那兩局，我們也不會贏美國。大家都有貢獻，不要去責備他，他也是盡力對台灣貢獻，要給他一些鼓勵，相信他未來會對台灣有幫助。」

