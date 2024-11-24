「謝謝球員勇敢做夢」曾總首度執教就奪冠：一切都那麼不真實

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者王真魚／日本東京報導

台灣今日在12強賽冠軍戰中以4:0擊敗日本隊，締造台灣棒球史上首次世界賽冠軍的重要里程碑。這不僅是台灣自1992年巴塞隆納奧運闖進金牌戰後最輝煌的一刻，更終結了日本隊在國際賽事的27連勝紀錄。

「這一切都還不是那麼真實，但我們確實辦到了！」總教練曾豪駒賽後紅著眼眶，感性說道，「當然，我們只是接近強權的一小步，還要繼續努力。面對日本武士，他們實力真的非常強，要從他們手上拿到勝利實在不容易。」

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談到全隊表現，曾豪駒特別肯定隊長陳傑憲的表現：「傑憲在整個攻擊面和領導球隊上，都扮演著非常關鍵的角色。尤其在需要關鍵安打和得分時，他總能達成任務。這次獲得MVP可說是實至名歸。」

當被問及最大壓力時刻，曾豪駒坦言是在選人階段，「這一切過程中，從一點一滴把人湊齊，思考如何去打比賽，直到最後完成任務，每個環節都很重要。」

對於全台灣街頭巷尾瘋狂收看比賽的景況，曾豪駒充滿感激：「謝謝台灣球迷從一開始到現在都應援支持我們，最後我們辦到了，我們也會繼續努力。」

展望未來，曾豪駒期許這個優異成績能為台灣棒球帶來正面影響：「這是屬於這批球員的故事，但不要因此而滿足。要告訴所有的棒球人，要相信自己，勇敢做夢。」