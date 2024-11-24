日本外野手自稱「未來人」狂言被打臉　日網批戰犯：該去練投了

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽金牌戰，日本隊0比4不敵台灣，讓日本外野手辰己涼介賽前的「狂言」成為網路熱議焦點。

23日比賽後，辰己曾以嚴肅表情說出「辰己式」名言：「如果輸了的話要做什麼呢？我就改練投手吧。」沒想到隔天的金牌戰前，他更是化身「未來人」為球隊打氣。

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被指派擔任賽前團隊圍圈喊話重任時，辰己一本正經地說，「我是從今天晚上12點左右來的，要說出答案了嗎？我們拿到冠軍了！所以無論比賽中被先馳得點或是被超前，都不用擔心。不要著急，每個人只要發揮出自己的實力就好。恭喜奪冠！那麼我們出發吧，衝吧！」當時這番話還逗樂了全隊。

不料日本隊最終不敵台灣，辰己的「未來人預言」徹底反諷。日本媒體《livedoornews》在社群平台X上分享他的賽前發言後，引發網友熱議：「他真的是戰犯」、「該去練投了」、「謝謝辰己的豪言壯語，恭喜台灣！」有網友更笑稱：「從此他就是我們的未來投手。」