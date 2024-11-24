賽前誇口「輸球就改投手」　日本外野手狂言真相：說大話才有動力

▲世界12強棒球賽東京複賽，辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台日大戰冠軍賽24日即將開打，日本外野手辰己涼介誇下海口說，這場比賽「如果輸球就改當投手」。他透露，所有狂言都是一種自我激勵的手段，「說出那樣的話能讓自己振奮起來。」

「明天輸了就改練投手」、「我要當日本主砲」，這些驚人之語都出自辰己之口。《日刊體育》報導，他解釋，「說了大話後，就會自然產生『一定要做到』的心情，雖然可能會下不了台，但這就是我的目的。」

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值得一提的是，辰己對棒球的熱情與認真度超乎想像。當被問到與隊友的關係時，他直言，「這裡不是學校，是工作場合。我們終究是個體戶，我是來展現自己的，就算被孤立也無所謂。」

這次12強賽同時也是2026年WBC國家隊選拔的重要依據。辰己坦言，「我打棒球一直都是為了自己和家人，這是我堅持到現在的工作，所以只想著如何展現好表現。」即使右手肘被觸身球擊中，他仍笑說「能打最喜歡的棒球真好」。

「我喜歡保持神秘感，讓人想『他到底是誰？』」辰己說，「本性就留到臨終前再公開吧，就算帶著謎團離開也無所謂。」日媒描述道，這位自稱「主角總是姍姍來遲」的日本火力關鍵，能否實現他的誇口承諾，令人期待。