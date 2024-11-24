17年前韓國也有換投風波！井端監督憶星野怒吼　日媒點出情況不同

▲世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊在台日大戰前突然更換先發投手引發討論，其實在17年前也曾發生類似事件。日媒《中日體育》回顧2007年12月2日的北京奧運資格賽兼亞錦賽韓日之戰，當時韓國隊也出現「更改先發名單」爭議。不過中華隊這次因晉級情況情有可原，日媒也指出，這點有所不同。

根據大會規定，比賽開始前一小時雙方必須交換先發名單，並在開賽前10分鐘再次確認。但韓國隊在已公布先發名單後，突然將右投手換成左投，還因得知日本先發不是達比修有而是成瀨善久（左投），臨時增加一名右打者並調整打序。

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當時日本隊總教練星野仙一在賽後記者會上憤怒表示，「大家在重要會議上做出的決定，為什麼會變成這樣？這場比賽絕對不能輸，我一定要贏！」

現任日本隊總教練井端弘和當時正是那支中日龍隊5名入選國家隊球員之一。他回憶道：「還記得星野先生真的非常生氣。」但他和隊友們也都說，「那是場充滿緊張感的比賽，我們只能專注在自己該做的事，根本沒餘裕去想對方投手是誰或生什麼氣。」

報導指出，17年前韓國違反的嚴格來說不是規則而是運動家精神，為了勝利而鑽漏洞、欺騙對手。而這次台灣違反的雖是規則，但因比賽性質改變（已確定晉級）的情況也不無道理。不過日本隊已完成賽前會議和準備工作，主張「應該遵守承諾」也很合理。但日媒仍認為，這次「換先發風波」留下教訓：在國際賽什麼事都可能發生，身為國際賽經驗豐富的井端監督深知這一點。