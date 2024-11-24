暖心宋家豪台日都送禮！中華隊大嗑漢堡　網：學長大手筆！

▲▼宋家豪送漢堡到東京巨蛋給中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

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世界12強賽23日台日大戰賽前，中華隊收到一份暖心禮物，旅日大學長宋家豪送來知名品牌漢堡到休息室，讓大家吃飽再出賽。儘管沒有參加12強賽，他這段期間分別送禮給日本、台灣，展現濃厚心意。

中華隊收到漢堡後，球員紛紛表達謝意。「開心開心謝謝學長」，曾頌恩開心表示。「小黑」邱智呈和潘傑楷還特地用日文說謝謝，林立也回應：「我有吃喔小宋！」球迷則笑稱江國豪因不能吃牛肉，讓莊昕諺「賺到」可以多吃一份。

日前，日本隊也收到來自宋家豪的台灣名物－珍珠奶茶和小籠包。日本隊官方X帳號分享樂天隊友藤平、鈴木翔太、村林一輝、早川隆久等人開心手持珍奶的合照。

「致日本隊的大家，歡迎來到台灣！」宋家豪在給日本隊的訊息中寫道：「雖然很遺憾無法與大家相見，但準備了台灣名物珍珠奶茶，希望大家能享用！也期待能讓球迷看到台灣隊與各位的精彩比賽！」

台灣球迷看到中華隊球員大嗑漢堡，也直呼：「學長大手筆欸！這家漢堡超好吃又不便宜！」雖然因傷未能參賽且正在海外自主訓練，但宋家豪用這種方式，展現了台日棒球的溫暖情誼。

▲宋家豪送漢堡到東京巨蛋給中華隊。（圖／中華棒協提供）