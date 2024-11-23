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江國豪抗日2場5.1局無失分：培峰終於不唸我了

記者王真魚／日本東京報導

富邦悍將江國豪在12強交出亮眼成績單。他已在本屆賽事出賽3場，除對美國僅失1分外，對日本兩度登板共投5.1局無失分，展現大賽實力。面對球隊將晉級冠軍戰，他期待再度打出一場感動球賽。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，江國豪 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，江國豪 。（圖／記者李毓康攝）

今晚台日大戰，江國豪連2場登板，仍在陳柏清遇襲時及時解危。談到對日本打者的策略，他說，對方很積極進攻，不會過於等球，「想辦法把球控在邊邊角角，讓他們無效擊球，這是最大目的。」

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在東京巨蛋滿場日本球迷的應援聲中，江國豪沒有受到影響。「其實在上面很像他們來台灣的感覺，應援聲震撼力滿強大的，但我很享受在當下與日本隊對決。專注對決時其實聽不到外面聲音。」

提到印象深刻的打者，他點名佐野惠太，「他是纏鬥性打者，掌握度比較好，球棒控制能力非常好，比較難解決。」

「其實我第一局就在後面準備。」江國豪表示，「我知道柏清是臨危授命，突然更換先發投手，可能狀況會比較多，所以提早讓身體準備好。」

至於明天是否登板？江國豪直言，「看教練安排，如果有機會當然要盡力表現，延續好狀態幫助球隊贏球。」

江國豪與捕手戴培峰繼預賽對日本再度搭配，默契更上一層樓，江國豪笑說，「其實我們賽前就有互相交流，這次他都沒有喊暫停上來唸我，算是唯一的進步。」

有注意到對日本5.1局無失分嗎？江國豪直言，「退場時有注意到表現還不錯，最開心的是今天沒有投出保送。」

關鍵字： 江國豪富邦悍將日本大賽應援12強

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