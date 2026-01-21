運動雲

詹詠然高掛球拍退役謝幕　2017世大運因病退賽、台灣體育史矚目爭議

▲詹詠然世大運。（圖／記者李毓康攝）

▲詹詠然與謝政鵬在2017年台北世大運搭檔混雙。（圖／資料照）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2017年台北主辦世界大學運動會，當時全台灣都沉浸在主場奪牌的熱烈氣氛中，作為當時國際網壇的頂尖名將，詹詠然以高度奪金呼聲返台參賽。然而，這場原本受到高度期待的賽事，最終演變成她職業生涯中討論度極高的輿論事件。

由於世大運決賽日期與年度四大賽之一的美國網球公開賽開打時間極為接近，對職業選手的行程安排與體能調節是一項客觀存在的考驗。當時混雙搭檔謝政鵬曾對賽程衝突表達關切，教練團與詹家則多次表示會盡力完賽，這也促成了這對受矚目的混雙組合。

8月28日下午的台北網球中心，詹詠然先與妹妹詹皓晴合力摘下女子雙打金牌，就在全場觀眾期待她隨後登場進行混雙準決賽時，現場傳出詹詠然因熱衰竭導致暈眩，經醫師評估後決定退出剩餘賽事的消息，這導致搭檔謝政鵬被迫棄賽，最終在混雙以銅牌坐收，謝政鵬在頒獎台上拿出手機秀出詹詠然照片的舉動，反映出搭檔缺席後的特殊場面，也成為當天媒體廣泛報導的焦點。

▲詹詠然世大運。（圖／記者李毓康攝）

▲詹詠然在2017年世大運與妹妹詹皓晴奪下金牌。（圖／記者李毓康攝）

引發輿論高度關注的轉折點發生在棄賽後，有民眾目擊詹詠然已飛抵紐約並在美網練習場展開熱身練習，顯示其身體狀況已有所恢復，這在社群媒體上引發廣泛討論，部分意見認為詹詠然此舉是為了確保職業賽場的競爭力，轉而優先考量大滿貫賽事的積分與成就，雖然她隨後與辛吉絲（Martina Hingis）在美網順利奪下女子雙打冠軍，這份職業成就與世大運棄賽後的誠信質疑，在國內引發了截然不同的評論。

▲▼詹詠然。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然Latisha Chan）

▲詹詠然於2017年10月登場世界女雙球后。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然Latisha Chan）

這場棄賽風波不僅是個人的職業安排問題，更讓長期受到關注的「謝家」與「詹家」競爭關係再次成為焦點，謝淑薇隨後在社群媒體上表達強烈意見，指稱網球協會資源分配不均，並認為此舉影響了基層選手的參賽權益。詹詠然在美網奪冠後發表道歉聲明，解釋當時確實因身體狀況不適，並表示曾嘗試向美網申請延後賽程但未獲允許。然而，這套聲明與職業網球界的運作慣例是否相符，在各界仍存在不同的解讀。

2017年對詹詠然而言是榮耀與評價挑戰並存的一年，她在職業賽場上登頂世界第一，並摘下大滿貫金盃，但世大運的退賽爭議也成為長期伴隨她的評價因素，這起事件深刻影響了台灣社會對國家隊選手徵召與資源分配透明度的討論，也讓台灣網球迷在觀點上出現不同的傾向。時至今日，每當國際大型賽事舉行，這段事件仍常被引用討論，成為台灣體育史上關於職業生涯規劃與代表國家責任之間，最受矚目的案例之一。

關鍵字： 詹詠然謝政鵬謝淑薇台北世大運美網網球退賽

安成宰在女兒面前好卑微

﻿

