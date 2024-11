NBA新控球之神生涯最大低潮！超慘數據曝　「必須做得更好」

▲溜馬少主哈利伯頓(左)。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)上季榮登助攻王,驚人的助攻失誤比,讓他贏得「新控球之神」的美名,但他本季陷入空前低潮,過去2季都是場均20分、10助攻的他,開季僅15.3分、8.5助攻,命中率更跌到生涯新低,三分命中率甚至不到3成,在今(23)日敗給公鹿後,他坦言,「我必須做得更好。」

And yeah, as you can see, Tyrese Haliburton is having a rough go. pic.twitter.com/aZ683xgXyy