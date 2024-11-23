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NBA新控球之神生涯最大低潮！超慘數據曝　「必須做得更好」

▲▼溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬少主哈利伯頓（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)上季榮登助攻王，驚人的助攻失誤比，讓他贏得「新控球之神」的美名，但他本季陷入空前低潮，過去2季都是場均20分、10助攻的他，開季僅15.3分、8.5助攻，命中率更跌到生涯新低，三分命中率甚至不到3成，在今(23)日敗給公鹿後，他坦言，「我必須做得更好。」

溜馬進攻體系「核心」哈利伯頓去年簽下5年最高可達2.6億美元(約83.6億台幣)的超級大約，這紙合約在本季開始生效，開季前他又與運動品牌PUMA簽下一紙「重磅」複數年球鞋合約，成為PUMA新門面，不過從上季後半段狀態就下滑的他，本季初陷入了空前低潮。

哈利伯頓過去兩季都繳出場均20分、10助攻的表現，連續2年入選全明星賽，上季還以場均10.9助攻榮登「助攻王」，並進入年度第3隊，被選入美國奧運男籃代表隊，本季他的表現大幅下滑，僅繳出場均15.3分、8.5助攻，整體命中率37.5%、三分命中率28.4%更是生涯新低。

哈利伯頓在客場的數據更糟糕，開季10場客場比賽，場均只有12.3分，投籃命中率31.8%，與全明星水準相去甚遠，他低迷的狀態也讓溜馬的進攻大受影響，印第安納本季進攻效率僅排在第17，在今日以117比129輸給公鹿後，戰績下滑到6勝10敗，跌到東區第11。

▲▼溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

除了哈利伯頓遲遲未能找回狀態，溜馬還受到傷病魔咒襲擊，賽季才開始就折損兩名替補中鋒，23歲榜眼懷斯曼(James Wiseman)和傑克森(Isaiah Jackson)都因阿基里斯腱傷勢宣告報銷；休賽季以3年5900萬美元續約的後場新星內姆哈德(Andrew Nembhard)受膝傷纏身，至今只打了7場；內史密斯(Aaron Nesmith)也因腳踝問題連續缺席了10場比賽。

今日攻下18分、9助攻的哈利伯頓坦言，「我必須做得更好。我們有很多年輕球員在努力拚搏，盡他們所能……我必須找到解決辦法。」他表示低潮也是籃球的一部分，「我只是要繼續相信自己，努力工作、相信隊友，我會找到解決方法的。」

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓

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