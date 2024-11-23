換先發罰款50萬日圓！日本隊抗議未果　日媒驚呼「台灣奇襲」

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽23日複賽終戰，透過美國擊敗委內瑞拉，台灣及日本提前晉級金牌戰。晚間的台日大戰形同消化戰，中華隊不顧罰款申請換投，引來日媒關注，直呼這是「台灣『奇襲』」，日本隊抗議未果，掀開「心理戰」序幕。

在台日大戰開打前，雙方透過TQB對戰優勢比較，已確定晉級。中華隊依大會規定於前一日公布先發投手時，原預告由林昱珉先發，但因已確定晉級，教練團決定更換先發人選，改由陳柏清連續兩天先發。

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此舉引起日本隊強烈抗議。據日媒《Full Count》報導，日本雖向世界棒壘球聯盟（WBSC）提出抗議，但中華隊表示即使要付罰金也要更換先發。日本武士隊相關人士透露，罰金金額為50萬日圓（約新台幣10萬元）。



大會表示，根據WBSC規則C6.2更換先發投手必須提出合理原因，並且得到WBSC核准後才能進行，沒有滿足以上條件會遭致球隊被懲處會罰款，後續處理還在開會討論中。

兩隊曾在16日首輪賽事交手，當時中華隊以1比3落敗。這次在超級循環賽前就已確定會在決賽再度碰面，被認為是這次更換先發投手事件的主因。日媒最後提到，在24日決賽前，雙方已展開「心理戰」。