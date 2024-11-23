穀保6年後再奪鋁棒聯賽冠軍！石主恩5局完投勝奪MVP

▲穀保家商奪冠。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

穀保家商23日在高中鋁棒聯賽冠軍戰，靠著4局下半轟出5分大局奠定勝基，加上先發投手石主恩完投5局僅失1分的優異表現，以8比1提前結束比賽擊敗高苑工商，相隔6年再度奪冠，也是隊史第4冠。

這是兩支皆曾三度封王的傳統勁旅對決。高苑在首局上半靠著張丞沅安打先聲奪人，穀保則在3局下半由杜翊澤敲安追平。關鍵的4局下半，穀保展開猛攻，黃世堯、陳耀杰、胡辰睿接連安打，加上高苑游擊手失誤，杜翊澤更是掃出三壘安打，一舉灌進5分。5局下半，穀保靠著保送和陳耀杰二壘安打再下一城，最終由高苑投手暴投送出再見分。

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高二石主恩此役展現非凡實力，以69球完投5局，僅被敲2支安打失1分，送出3次三振、投出2次保送，最快球速達143公里，奪下勝投和MVP雙料榮耀。「第一次投冠軍戰，既興奮又緊張，」石主恩感性地說，「要感謝教練、隊友、光春國中教練潘銘偉，還有爸爸的支持。高一時沒自信，爸爸會拿書讓我寫心得，抒發情緒。」

穀保總教練鄭志強表示：「球隊以高一、二生為主，希望藉此磨練大賽經驗。這次打擊調整得宜，才能多場提前結束比賽。」他也特別感謝新北市棒委會主委蔡明堂的信任、新北市成棒隊周宗志教練協助調教投手，以及校方支持和運動科學訓練的幫助，讓球隊能有如此佳績。

▲穀保家商奪冠，石主恩MVP。（圖／學生棒聯提供）

<<團體獎>>

第一名：穀保家商

第二名：高苑工商

第三名：壽山高中

第四名：台南海事

第五名：北科附工

第六名：大溪高中

第七名：西苑高中

第八名：秀峰高中



<<個人獎>>

打擊獎第一名：高苑工商#1張丞沅

打擊獎第二名：穀保家商#3潘庭皓

打擊獎第三名：台南海事#4陳品全

打點獎：高苑工商#14張丞沅

全壘打獎：興大附農#2龐呈宇

投手獎：壽山高中#16林芫毅

MVP：穀保家商#14石主恩

最佳教練獎 ：（穀保家商）鄭志強、楊孝承、林力偉