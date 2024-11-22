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家正讓我不怕！江國豪勝投喊柏清跳舞　笑稱：壘上沒人比較好

▲ 世界12強棒球賽東京複賽，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

▲ 世界12強棒球賽東京複賽，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

台灣以8比2擊敗美國，終結21年對美6連敗，江國豪接替陳柏清後穩定局面，奪下勝投。賽後他笑說，「我剛才才知道自己是勝投，沒跳到舞，叫柏清跳。」

面對美國打線，江國豪展現沉穩。他分享與旅外捕手林家正的默契，「家正會以進攻好球帶為主，用肢體肯定我們的球路，讓我不會畏懼進攻好球帶。」即使在好球帶偏小的情況下，他也相信變化球，「可以丟到的位置去拿三振，讓氣勢延續下去。」

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比起上周首戰的緊張，江國豪表示，這一場輕鬆許多，「今天不會緊張，已經習慣張力，面對打者就是積極攻擊好球帶。」過去曾說習慣壘上有人，這回他改口，笑說今天比較順利，「壘上沒有人比較好。」

江國豪特別提到張政禹的表現，「因為他前面沒有機會上場，這次真的把握住機會。」他也感謝右外野的台灣球迷支持，「到日本為我們加油，真的很謝謝他們。」

賽前看到21年未勝美國的新聞，江國豪坦言，「很久沒有打敗美國，現在很開心能跟隊友一起拿下比賽。」至於如何調整自己的登板心態，他表示，「每一場都是準備，只要隊友有需要幫忙，就是要幫他們守住局數。」

對於陳柏清的先發表現，江國豪透露，「比賽有張力，他比較緊張，但他真的很努力。」

關鍵字： 棒球台灣美國勝利江國豪

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