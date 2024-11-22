譚傑龍疑向國中女生索不雅片遭開除　校方以「性騷擾案件」處理

▲譚傑龍遭到中信特攻開除。（圖／T1職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

年僅24歲的台籃新生代長人譚傑龍昨(21)日突然遭新北中信特攻開除，理由是「違反球團管理規範道德條款」，球團因此事件涉及第3方及個人隱私，不便多作說明。不過今(22)日傳出，譚傑龍疑似向桃園市一名國中女學生索要「不雅影片」，讓對方感到不適，向校方提出申訴，校方以一般性騷擾案件處理。

身高203公分的混血長人譚傑龍，從高中時期就因身材高大，在台灣籃壇大放異彩，一度前進加拿大求學，2020年加入PLG夢想家，2021年轉戰中信特攻至今，雙方今年8月才完成複數年續約，他卻在昨日遭閃電開除，消息震撼各界。

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球團在聲明中表示，譚傑龍由於違反球團管理規範道德條款，對譚傑龍選手個人及球團所屬企業集團之社會形象帶來負面影響，經多方考量後，中信特攻球團決議與譚傑龍選手終止合約。總經理劉志威受訪時強調，「公告內容以新聞稿為主，其餘事項因牽涉到第三方及個人隱私，不便多做說明，謝謝關心。」

▲譚傑龍。（圖／中信特攻提供）

不過今日傳出，譚傑龍疑似向桃園市一名國中女學生索要「不雅影片」，讓女學生感到不適，並在本月20日通報學校求助、提出申訴，因為譚傑龍非校內教職人員，校方以「一般性騷擾案件」處理。

桃園市教育局校安室說明，性騷擾申訴由被害人提出，校方表示目前家長和學生都無意提告，因此未轉請婦幼隊偵辦。

譚傑龍本季在TPBL職籃出賽3場，場均出賽時間僅2分27秒，平均可攻下0.3籃板、0.3助攻，得分尚未開張，如今爆出如此醜聞，他的籃球生涯恐怕也已畫下句點。