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林家正微調打擊開心敲安！粉絲暴增成「家正婦」 害羞感謝支持

記者王真魚／日本東京報導

台灣以8比2擊敗美國，終結21年對美連敗。林家正今天繳出2支安打，終止連5場沒有安打窘境，賽後分享與投手群合作心得，並透露來到日本後調整打擊後，感覺更好，期待延續到明天。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

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「其實沒特別想是對上美國隊，對每一隊都很重要。」林家正強調賽前準備到位是關鍵，「相信我們投手的球路，就會有很好的發揮。」

面對美國隊腳程快的打者，林家正也有特別提醒投手，「他們真的滿快的，所以提醒投手在有人上壘時要注意，動作要快一點。但最重要的還是投手跟打者的對決。」

談到自己的打擊手感，林家正笑說，「來日本就像新的開始，在台北大巨蛋預賽時，心比較急一點。雖然昨天沒有安打，但擊球品質都不錯，希望能持續保持手感到明天。」

對於先發投手陳柏清的表現，林家正給予高度肯定，「他真的很棒，有些球路需要帶一下，但我有鼓勵他『你很棒，大膽丟每一球』，每一球就像拼圖一樣重要。」

陳柏清此戰是預賽對日本後再度先發，主投2局沒有被敲任何安打，另有2三振、3次保送，無失分退場。

最後被問到「林家正太太後援會」人數暴增，還有「家正婦」之稱，林家正害羞回應，「說真的，比賽盡量沒去看社群媒體，應該是好事啦，很開心。但現階段想專心在球場，很謝謝他們支持，我會更努力。」

「這是屬於團隊的勝利！」能夠終結對美國6連敗，林家正強調，「無論投、打還是守備，都有發揮才有今天結果，團隊很棒，大家都抱持想要贏球的心情面對每場比賽，能拿到勝利真的很開心。」

關鍵字： 棒球林家正台灣美國勝利

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