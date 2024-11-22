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好險勇士沒簽？喬治挫傷費城淪NBA爐主　美媒：截然不同的故事

▲▼七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

七六人今夏組成的3巨頭輪流傷病，全明星新援喬治(Paul George)1個月內2度遭逢膝傷，經MRI檢查後確認他的左膝骨挫傷，至少得缺席2場，預計當地時間下周一重新評估傷勢，對2勝12敗在聯盟墊底的費城來說，可說是雪上加霜，而追求喬治失利的勇士則高居西區龍頭，成了兩個截然不同的故事。

費城3巨頭昨(22)日首次合體，喬治卻在第3節再次傷到左膝，他在熱身賽就曾因左膝過度伸展，錯過了例行賽前5戰。七六人球團今(22)日宣布，MRI檢查結果顯示，喬治的膝蓋沒有結構性損傷，他將缺席接下來2場主場賽事，當地時間周一再次評估傷勢。

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▲▼七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社）

喬治開季8戰僅繳出場均14.9分、5.4籃板和4.8助攻，整體命中率暴跌到38.3%，三分命中率更只有27.8%，表現相當低迷，費城至今也僅拿下2勝12敗、全聯盟最差的戰績；對此喬治直言，「我們真的必須提升我們的表現，(菜鳥)麥凱恩(Jared McCain)不能成為我們最穩定的球員。」

值得一提的是，在喬治以自由球員身份與七六人簽下4年2.12億美元的大約前，他曾很「接近」被交易到勇士，他本人也在個人節目上確認過此事，「據我所知，那筆交易幾乎要完成了。勇士表達了他們有多麼想要我，以及我如何能與格林(Draymond Green)，柯瑞(Stephen Curry)、波傑姆斯基(Brandin Podziemski)、庫明加(Jonathan Kuminga)和威金斯(Andrew Wiggins)完美契合。」

▲▼快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士今夏曾積極追求喬治。（圖／達志影像／美聯社）

喬治說，自己的前東家快艇不想要勇士給出的交易方案，因此最終交易沒成真。儘管灣區軍團追求這位9屆全明星搖擺人失利，但他們開季打出絕佳氣勢，目前以11勝3敗暫居西區龍頭，與七六人的處境可說是「天壤之別」。

《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)有感而發，「一支球隊(勇士)在休賽季想要交易得到喬治，而另一支球隊(七六人)則全力以赴簽下他，兩個截然不同的故事。」

▲▼快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士今夏曾積極追求喬治。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人喬治勇士

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