峮峮也來了！自費衝東蛋為台灣應援　感動各界協調成行

記者王真魚／日本東京報導

中職啦啦隊女神峮峮今（20）日現身東京巨蛋，為中華隊加油打氣。雖然這次12強賽東京巨蛋沒有提供啦啦隊應援舞台，但她仍自費前往，展現對中華隊的支持。

▲女孩們自費應援，左起Jessy、Wendy、峮峮、妮可、秀秀子。（圖／記者王真魚攝）

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峮峮透露，在預賽最後一場結束後，與中職會長蔡其昌等人聊天時得知，由於中華隊意外打進東京巨蛋賽事，時間緊湊，官方應援以球員、教練為主。「當下我主動表示願意自費前往，官方也非常歡迎，」峮峮說。

為了這趟日本行，峮峮需克服諸多困難。原定要錄製《飢餓遊戲》的她，在半夜緊急聯繫製作單位。「很感動製作團隊和中視電視台願意為了中華隊，二話不說就放行。」

在節目檔期解決後，訂房、機票等問題也在各界協助下迎刃而解。「收到Klook公關深夜馬上回覆要協助時，真的很感動！」峮峮說，「這次經歷讓我感受到，為了支持中華隊，大家都願意全力相挺。」

今日一抵達球場，峮峮就受到台、日球迷熱情歡迎，爭相合照。與她同行的還有CT AMAZE成員秀秀子、Jessy、Ｗendy、妮可、嘎琳以及若潼等人。

「這比明星賽更有意義，完全體現了中職一家親！」峮峮也希望每個球員有好表現，最重要是保持身體健康，不過她也笑稱，「當然如果硬要說，我們（兄弟啦啦隊）還是比較偏心，還是會希望自家球員是最棒的。」

秀秀子也說，能夠這樣集結信念，為球員多出一份力，很開心，同樣希望自家球員有好表現。