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古林睿煬進軍日職！　郭泰源看好：轉速高、控球好

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，年度最有價值球員古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中華職棒頒獎典禮，年度最有價值球員古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日職北海道日本火腿鬥士20日宣布，已與統一獅的古林睿煬達成合約協議。古林今年榮獲中職年度MVP、防禦率王與最佳九人等殊榮，最快速球可達157公里。前旅日強投郭泰源也曾讚賞古林的球轉速高、控球好、抗壓性也提升中，看好古林在日職能有好表現。

古林在去年的亞洲職棒錦標賽中表現出色，當時他對陣日本代表隊「侍Japan」，在前5局完美封鎖日本隊，最終投出6又2/3局，單場僅失1分的好成績，震撼了日本球迷。

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古林睿煬年僅24歲，2018年選秀首輪加入統一7-ELEVEn獅。上季他出賽21場，取得10勝2敗，投了125局，防禦率僅1.66，並送出150次三振，成績相當亮眼，拿下年度MVP、防禦率王與最佳九人等多項大獎。

古林從小就有很強的上進心，他表示，「我完成一件事後，總是想挑戰更大、更有挑戰性的事物。」在中職投出好成績後，他自然地意識到海外挑戰的重要性。

古林最喜歡的日本投手是現效力於聖地牙哥教士隊的達比修有，古林提到，「如果有球隊需要我的能力，我會感到很榮幸，我也希望能為球隊貢獻力量。」

在日職西武獅生涯累積117勝的台灣強投「東方特快車」郭泰源，先前受訪曾表示，「如果古林到日本，我認為他一定會成功，他的球轉速很快，控球能力很好、很穩定，抗壓性也在提升中。」聽到這些話，古林謙虛回應道，「非常開心，我感到非常榮幸。」

▲▼郭泰源。（圖／記者李毓康攝）

▲郭泰源。（圖／記者李毓康攝）

古林在火腿球團的發表會上表示，「首先，我非常感謝北海道日本火腿鬥士的邀請，能加入火腿鬥士，並在日本職棒比賽，讓我感到非常榮幸，這支球隊聚集了許多優秀的選手，其中也有我很喜歡的球員，我迫不及待想早日與大家見面，一起聊聊棒球，並進一步提升自己，為球隊貢獻力量。」

 
關鍵字： CPBLNPB火腿統一獅古林睿煬郭泰源MVP

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