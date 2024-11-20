運動雲

>

孫思堯暫別TPBL轉戰日本職籃　戰神與金澤武士團達成協議契機曝

▲▼台北戰神中鋒孫思堯轉戰日本職籃金澤武士團。（圖／台北戰神提供）

▲台北戰神中鋒孫思堯轉戰日本職籃金澤武士團。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今(20)日宣布，中鋒孫思堯將暫別台北台新戰神，啟程加入日本職籃B3球隊金澤武士團為期一賽季，增添職業生涯新篇章。

身高205公分的孫思堯過去曾是松山高中HBL奪冠班底，畢業後赴美就讀紐約理工學院，返台曾效力PLG桃園璞園領航猿、高雄鋼鐵人以及T1台中太陽，並多次入選中華隊參與瓊斯盃賽事，孫思堯感謝球團給予支持，「能有機會前往日本職籃拚戰，將全力以赴迎接每一場比賽，持續精進自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到孫思堯加入金澤武士團的契機，台新育樂總經理林祐廷表示，「考量中鋒的上場空間較為競爭，為了讓年輕的思堯能穩定保持比賽節奏，故與金澤武士團達成協議，讓他前往發揮所長，盼更上層樓。」期許他能從中吸收更多技術與經驗，快速成長蛻變。

孫思堯此行也設下目標，「抱持謙卑的心態學習，不論場上場下都會全力以赴，鞭策自己。」他也進一步提到，過去日本在國際賽事中的表現有目共睹，「我也想藉此機會觀察球員訓練方式、職業球團的專業度，找尋其成功的原因，帶回寶貴的經驗。」

本身也是一名「拉麵愛好者」的孫思堯，此趟旅程除了籃球經歷的累積外，也相當期待體驗日本生活，「已有不少口袋美食名單，有時間的話必定前往朝聖，對於名店之外的街邊屋台小店也充滿好奇，期待能發掘更多驚喜。」 

關鍵字： TPBL台北戰神孫思堯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

日媒態度大轉變！台灣從12強弱隊變亞洲第二　點名小心3強打

日媒態度大轉變！台灣從12強弱隊變亞洲第二　點名小心3強打

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙

巨人清出40人名單空間　鄧愷威遭到DFA

巨人清出40人名單空間　鄧愷威遭到DFA

「曾頌恩不能再坐相親位了」　中華隊回程全員商務＋白金豪經艙

「曾頌恩不能再坐相親位了」　中華隊回程全員商務＋白金豪經艙

被台灣超車！韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束

被台灣超車！韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束

最強會長也扛不住！大巨蛋又漏水害蔡其昌換位　遠雄再遭罰70萬

最強會長也扛不住！大巨蛋又漏水害蔡其昌換位　遠雄再遭罰70萬

12強奪冠賠率出爐「不敢再小看中華隊」　看好度僅次日本

12強奪冠賠率出爐「不敢再小看中華隊」　看好度僅次日本

分析中華隊關鍵打者多　日媒點名林立、吉力吉撈

分析中華隊關鍵打者多　日媒點名林立、吉力吉撈

長榮機長「東京巨蛋上空」熱血喊：中華隊加油　機艙內舉國旗嗨翻

長榮機長「東京巨蛋上空」熱血喊：中華隊加油　機艙內舉國旗嗨翻

熱門新聞

日媒態度大轉變！台灣從12強弱隊變亞洲第二　點名小心3強打

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙

巨人清出40人名單空間　鄧愷威遭到DFA

「曾頌恩不能再坐相親位了」　中華隊回程全員商務＋白金豪經艙

被台灣超車！韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

212強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

3讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

4巨人清40人空間　鄧愷威遭到DFA

5中華隊回程機票敲定　他曝1事網笑翻

最新新聞

1NBA史上首人！衛少締200次大三元

2古林睿煬簽火腿3+1 新庄自爆一見鐘情

3納達爾：請記得我是好人和追夢的孩子

4日本男足連8次晉級世界盃僅差一步

5孫思堯暫別TPBL轉戰日本職籃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

每次都不被看好…吉力吉撈談晉級有感：相信自己

吉力吉撈、吳俊偉機場自彈自唱 #世界12強棒球錦標賽 #12強

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

中職出手協調赴日班機　蔡其昌坦言有難度

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366