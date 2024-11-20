孫思堯暫別TPBL轉戰日本職籃　戰神與金澤武士團達成協議契機曝

▲台北戰神中鋒孫思堯轉戰日本職籃金澤武士團。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今(20)日宣布，中鋒孫思堯將暫別台北台新戰神，啟程加入日本職籃B3球隊金澤武士團為期一賽季，增添職業生涯新篇章。

身高205公分的孫思堯過去曾是松山高中HBL奪冠班底，畢業後赴美就讀紐約理工學院，返台曾效力PLG桃園璞園領航猿、高雄鋼鐵人以及T1台中太陽，並多次入選中華隊參與瓊斯盃賽事，孫思堯感謝球團給予支持，「能有機會前往日本職籃拚戰，將全力以赴迎接每一場比賽，持續精進自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到孫思堯加入金澤武士團的契機，台新育樂總經理林祐廷表示，「考量中鋒的上場空間較為競爭，為了讓年輕的思堯能穩定保持比賽節奏，故與金澤武士團達成協議，讓他前往發揮所長，盼更上層樓。」期許他能從中吸收更多技術與經驗，快速成長蛻變。

孫思堯此行也設下目標，「抱持謙卑的心態學習，不論場上場下都會全力以赴，鞭策自己。」他也進一步提到，過去日本在國際賽事中的表現有目共睹，「我也想藉此機會觀察球員訓練方式、職業球團的專業度，找尋其成功的原因，帶回寶貴的經驗。」

本身也是一名「拉麵愛好者」的孫思堯，此趟旅程除了籃球經歷的累積外，也相當期待體驗日本生活，「已有不少口袋美食名單，有時間的話必定前往朝聖，對於名店之外的街邊屋台小店也充滿好奇，期待能發掘更多驚喜。」