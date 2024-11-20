日媒態度大轉變！台灣從12強弱隊變亞洲第二　點名小心3強打

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

日本媒體《體育報知》今（20）日分析世界12強賽超級輪各隊戰力，台灣隊的評價與賽前形成強烈對比。賽前日媒曾對台灣隊做出嚴苛評價，在12支參賽隊伍中與巴拿馬並列第10名，六大項目總評分僅贏過同組的澳洲隊，被視為「12強弱隊」。

然而，台灣隊在首輪賽事的亮眼表現，徹底改變外界觀點。不僅首次闖入四強，更在主場以4勝1敗的佳績力壓韓國，被日媒重新定位為「亞洲第二強」。在最新戰力評比中，台灣隊總評分提升至21分，與A組第一的委內瑞拉齊平。

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《體育報知》特別指出台灣隊最大優勢在於擁有堅強投手群，包括前羅德投手陳冠宇、前歐力士投手張奕、前西武投手郭俊麟等日職經驗老將。「這支投手群在首輪賽事繳出1.80的超優質防禦率，是所有晉級球隊中最佳，就連唯一一場對上日本隊的比賽也僅以1比3惜敗。」

打擊方面，台灣隊也展現實力。在岡山共生高校畢業的隊長陳傑憲，以及三度奪下打擊王的林立，都有出色表現。特別是「秘密武器」吉力吉撈．鞏冠，不僅有3A經驗，更是國內聯盟連續兩年的全壘打王，被形容為「具有改變比賽氛圍魅力」的關鍵打者。

在最新六大面向戰力評比中，台灣在「先發」、「守備力」和「板凳深度」都獲得4分高分，展現各項戰力均衡發展的特色。這與賽前日媒給予的低評價形成強烈反差，顯示台灣隊已用實力贏得認同。

超級輪賽事將於21日在東京巨蛋開打，台灣將在23日與日本隊二度交手。日媒提醒，這支「脫胎換骨」的台灣隊絕對不能輕敵，「擁有多名關鍵打者的打線以及穩定的投手群，都是不容忽視的優勢」。

各項能力評分

