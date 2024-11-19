被台灣超車！韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束

▲2024年世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

韓國在世界12強賽以3勝2敗無緣晉級，不僅在預賽就遭淘汰，還讓台灣隊躍升為亞洲第二強，日媒直指，韓國棒球強國地位動搖。

韓國曾在2006年首屆世界棒球經典賽兩度擊敗日本，2008年北京奧運更是摘下金牌，但近年來韓國職棒實力每況愈下。

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世界棒球經典賽已連續三屆在第一輪遭淘汰，2021年東京奧運僅獲第四名，如今在12強賽中對上日本又以3比6落敗，職業選手參與的國際賽事已對日本吞下9連敗。

一位曾在日韓兩國執教的退役球員表示，「KBO聯盟（韓國職棒）的水準比NPB低了大約兩個層級。是個『強打弱投』的聯盟，今年有超過20名打者打擊率超過三成，但這不是因為打者水準高，而是投手群水準低。這不只是個人能力的問題。比起NPB，KBO的球更容易飛，好球帶又比較小，因此投手很難培養。在KBO的投手群在日本一軍很難立足，大概是二軍水準。特別是中繼投手更是缺乏好苗子。速球只有140公里左右，變化球也難以投進好球帶。在這種投手入選國家隊的情況下，要在國際賽中獲勝是很困難的。」

更嚴重的問題在於基層斷層。據統計，日本高中硬式棒球部有超過12萬名球員，但韓國僅有不到4000人。韓國菁英教育體制下，能打到高中、大學的選手都被視為「運動菁英」，讓許多潛力新秀還未被發掘就此消失。

在2008年北京奧運奪金後的記者會上，李承燁說：「我們國家只有60所高中有棒球隊，能奪得金牌是很驚人的事。」

此外，韓國棒球界「年長者說的話就是絕對」的傳統文化，也讓選手難以培養自主性。有教練甚至公開表示「不聽我的話就不讓你上場」，導致許多天賦不錯的選手無法突破成長。

雖然韓國近年已開始增加年輕教練，指導方法也逐漸改善，但要重返棒球強國之路仍面臨重重挑戰。

▲世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽，創12強隊史最佳戰績。（圖／記者李毓康攝）