「永遠重要的夥伴！」杉谷拳士台灣火腿同學會　王柏融驚喜現身

記者王真魚／台北報導

前北海道日本火腿隊的杉谷拳士在19日於個人Instagram上傳了一張「火腿鬥士小型同學會」的紀念照片。包括好友王柏融也現身相聚。

杉谷作為TBS日本隊應援團成員，前往台灣觀看「RUGZAS presents 第三屆WBSC世界12強賽」首輪賽事，並上傳了與昔日火腿隊友的合照。

他寫道，「FIGHTERS」世界12強賽首輪結束，「看到來自日本、台灣、多明尼加、古巴的選手們為國家而戰的身影，內心感到非常激動...以身為前隊友為榮！！能夠一直保持這樣可以聚在一起的關係真是太好了...」

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在台灣聚會的包括目前效力火腿隊、同時也是日本代表隊的內野手清宮幸太郎、投手北山亙基、外野手五十幡亮汰以及負責照顧他們的福島訓練師。此外，還有2022-23年效力火腿隊、現為多明尼加代表隊的內野手阿坎塔拉（Arismendy Alcantara）、曾任球隊翻譯現為道奇隊國際球探的杉浦，以及2019-23年效力火腿隊、現為台灣台鋼雄鷹隊的外野手王柏融也前來參加。

北山也在個人Instagram上表示，「度過了愉快的時光！很高興看到大家都很健康」。

本次賽事中，古巴代表隊的捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez）和2017年曾效力的外野手德雷克（Yadir Drake），以及多明尼加代表隊中2023年曾效力的內野手漢森（Alen Hanson）也都在台灣，但這次似乎未能湊巧見面，因此杉谷也表示，「永遠重要的夥伴們！！希望下次能夠全員相聚！」

這則貼文獲得追蹤者們熱烈回應，包括「超棒的照片」、「火腿最棒了」、「很開心看到王柏融過得很好」等留言。