台鋼雙雄力挺12強唯一「鷹雄」陳柏清　施子謙：他沒問題

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊以4勝1敗的佳績晉級四強，台鋼雄鷹唯一代表陳柏清在預賽對日本先發時失3分（2責失），隊友施子謙與葉保弟19日出席大專棒球聯賽記者會時，不約而同為這位年輕投手打氣，鼓勵他別想太多，證明自己。

▲台鋼雄鷹施子謙（左）、葉保弟（右）。（圖／大專體總提供）

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身為隊友的葉保弟表示，「第一次打大張力的國際賽，難免會自責，壓力很大，希望他別有這種心態。」他鼓勵陳柏清，「好好享受，好好表現，因為有很多學長扛著，他已經很強，不用想太多。」談到即將在東京舉行的複賽，葉保弟也勸勉陳柏清，「不管球迷說什麼，好好表現自己，證明給他們看，不要讓他們干涉情緒。」

施子謙也對陳柏清充滿信心，「可能是第一次大型國際賽，但以他的能力沒問題。場上情緒緊張難免，他對日本其實表現不錯，雖然第一局有守備失誤，但他能控制局面減少失分，這會是他明年的動力。」

施子謙讚賞陳柏清的調整能力，「他真的很棒，在季賽也很常前面不穩，但能在後面把局面控制下來，這也是投手不容易之處。」面對可能在四強賽再度對上日本隊的情況，施子謙認為，「四強賽日本隊給的打擊和跑壘壓力會更大，但相信他沒問題。」

回憶起陳柏清入選國家隊時，施子謙故意噹他「12強國手耶」，是另類的鼓勵。他也談到，「高中時我就認識柏清，是個很認真的選手，技術不用擔心，調整好心態就可以了。」葉保弟也認真關注12強賽事：「很努力去學習，每個PLAY都很重要，這是很好的學習機會，我都會準時收看並做筆記心得。」