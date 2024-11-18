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林安可單場2安打止低潮　讚邱智呈長傳阻殺發揮價值

▲▼世界12強棒球賽，林安可。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，林安可。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

12強賽中華隊備受期待的重砲林安可，終於在預賽終戰結束6支0低潮，單場雙安，要把好的手感維持到東京複賽。統一獅同隊的「小黑」邱智呈打擊熄火，但5局上演出精彩長傳阻殺，林安可也讚嘆他發揮了價值。

「其實沒打得很好，差一點MISS，擊球準確性差一點，」林安可說：「但這兩支安打的節奏都有掌握到，希望可以保持到複賽。」林安可先在5局下敲出深遠二壘安打，8局下再敲穿越內野防線安打，可惜都留下殘壘。

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身為代打角色，林安可表示有請教到彭政閔、高國輝兩位前輩，「他們一直在給我觀念，讓我在場下模擬情境做練習，提醒我要注意遇到的投手特性。」談到兩支安打對複賽的影響，他說，「多少會有幫助，要準備好自己，不知道什麼時候上場就是關鍵時刻，希望能把握住。」

至於隊友邱智呈還沒有安打進帳，林安可表示，「我們上場機會都很少，幾次沒把握住就沒機會了，這不是問題，只是打席數少，不用太擔心他。」

談到邱智呈5局上演出的精彩長傳阻殺，林安可大讚，「這就是他的價值，打擊雖然沒發揮，但守備幫助球隊很多，要往好的方向去想。那個阻殺本壘是穩死的，挑戰就是確認有沒有觸殺到而已。」

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