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戴培峰謙稱不敢當「峰砲」　東京悍將內戰「不讓富藍戈出來投」

▲▼世界12強棒球賽，戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊前進四強，戴培峰與悍將隊友羅戈、富藍戈有緣東京見，富藍戈曾放話要對他飆三振，戴培峰透露，「我的隊友不會讓富藍戈出來。」而戴培峰日前也在新一代「峰砲」，與悍將總教練陳金鋒同音「鋒砲」，他說，「不敢跟陳總比。」

 中華隊複賽首戰對手就是有羅戈、富藍戈陣中的委內瑞拉，戴培峰透露，「情蒐會議可以給一點建議，其他打者對他們球路應該也滿熟悉，相信大家有對策。羅戈有機會，至於富藍戈，我的隊友不會讓他出來的。」

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對澳洲贏球瞬間，戴培峰與同梯好友江坤宇一起慶祝，他笑言，「很開心啊！剛好他在旁邊。這是不容易的事，畢竟我們一起打球這麼久，感觸很深。雖然我沒有常上場，但做到大家的期待。」但江坤宇在戴培峰蹲捕時「漏氣」漏了兩顆球，好友戴培峰也忍不住虧他，「有叫他專注一點。」

平鎮高中時期的一段影片，江國謙曾開玩笑說戴培峰想成為下一個「鋒砲」，而他在對日本敲出的全壘打，剛好是台灣對日睽違17年的全壘打。上一位是「鋒炮」陳金鋒，曾在2007年亞錦賽砲轟達比修有，戴培峰恰巧也有「峰」字，比喻成新一代「峰砲」。

對此戴培峰說，「不能比了！怎麼可能跟陳總教練比，他不是一次，好多次了，我只是第一次而已，之後有的話再說，現在還差太遠。那是江國謙亂講的，太久了，小時候不懂事亂講話。」

關鍵字： 世界12強賽中華隊戴培峰江坤宇委內瑞拉

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