日本贏球瞬間！前旅日雙投休息室開心比YA引熱議

▲郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

「就像自己的國家贏球一樣開心！」世界12強賽台灣與日本17日攜手晉級四強，當日本隊在天母球場以7-6擊敗古巴時，正在台北巨蛋比賽的中華隊板凳席，出現暖心畫面受到注意，兩位曾在日職效力過的投手郭俊麟與陳冠宇都比出勝利手勢。

根據日媒「THE ANSWER」報導，當天母球場傳來日本隊獲勝消息時，台北巨蛋大螢幕即時轉播這個畫面，場內瞬間歡聲雷動。

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特別是中華隊板凳席上，曾效力日職的郭俊麟與陳冠宇，立刻比出勝利手勢慶祝。當天先發的郭俊麟舉起右手歡呼，擔任中繼的陳冠宇更是雙手高舉，畫面令日本球迷相當感動。

由於日、台兩隊只要同時獲勝就能確定晉級四強，中華隊在台北巨蛋以11比3擊敗澳洲之際，換局之間透過大螢幕觀看天母球場，9局上日本守著就能勝利，大巨蛋全場狂喊「三振」，也讓全場氣氛HIGH到最高點。而天母的看台上不只有球迷揮舞日本國旗，更出現許多人開心擊掌的溫馨畫面。

這一幕也在日本網路引起討論，不少網友紛紛留言：「他們開心的反應好有趣」、「就像是自己國家獲勝一樣開心」、「兩個人看起來超級開心」，台日棒球情誼讓人動容。

隨著兩隊雙雙晉級，韓國、澳洲、古巴和多明尼加則遭到淘汰。接下來中華隊與日本隊將移師東京巨蛋，在超級循環賽繼續挑戰。