張奕兩屆4勝寫歷史　期待重返東京喊話：打進冠軍戰

▲ 世界12強棒球賽，張奕 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強棒球賽台灣隊17日以11比3擊敗澳洲，中繼投手張奕投2局飆3K拿下勝投，寫下個人在12強賽4勝紀錄，成為賽史「勝投王」。對此他謙虛表示，這是大家努力的成果。

張奕在上屆12強賽以王牌身份為中華隊奪下2勝，包括預賽對委內瑞拉先發投7局無失分，幫助球隊晉級，複賽更化身「抗韓英雄」，主投6.2局無失分，最終拿下防禦率王、勝率王，並入選全明星隊先發投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆轉任中繼後，張奕首場對韓國投0.2局無失分，雖投出1次四壞球仍收下勝投。17日對澳洲再以中繼身份登板2局，被敲1安但送出3次三振，同樣無失分又添1勝，兩屆累計4勝成為賽史勝投王。

「這是大家的功勞，」張奕談到連兩屆都打進複賽感到期待，「回到日本很興奮，明天還有比賽，希望之後的四強能繼續維持氣氛，打進冠軍戰。」他也提到本屆中華隊氣氛很好，「大家都在維持手感和高張力狀態。」

張奕不忘感謝教練團：「感謝投手教練、總教練的安排，做好自己的工作，為中華隊貢獻有很大的意義。」他也透露比賽時聽到球場傳來三振歡呼，「以為是自己隊友三振，後來才知道是日本贏了古巴，我們也晉級了。」