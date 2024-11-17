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全中職投手創歷年對日本隊最低失分　曾總：勇於對決不退縮

▲中華隊投手江國豪接替投球。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手江國豪接替投球。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽16日中華隊以1比3不敵日本，儘管在國際賽面對全職業的日本隊累計對戰8連敗，不過此戰以中職出身為主的投手群僅失3分，創下歷年失分最少紀錄。總教練曾豪駒觀察過往對日本會退縮，這次沒有這種感覺，勇於對決打者。

日本隊從2003年亞錦賽開始，派出全職業聯軍參加各項重要國際賽。當年對戰慘遭0比9完封落敗，而有2次都是以3比4些微分差輸球，分別是2004年雅典奧運、2013年經典賽。這兩場比賽都是王建民先發好投，尤其經典賽投了6.2局無失分，表現讓球迷記憶猶新。而在此之前的國際賽紀錄中，被日本攻下最多分的是2007年亞錦賽失10分，最低是4分。

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此戰中華隊派出年輕投手陳柏清掛帥先發，投3.1局被敲1轟，失3分中有2分是自責分，後續登板的黃恩賜、王志煊、江國豪、莊昕諺、陳冠偉都沒有失分。這也是日本在本屆賽事的最低得分，此前首戰對澳洲得9分、第2戰對韓國得6分。

與上屆12強比較，與日本的比分差距縮小，失分也降到歷年最低，總教練曾豪駒表示，投手群大家表現很好，都完成所交付的任務，而且觀察到有別於過往，遇到日本會退縮，這場比賽沒有這種感覺，大家勇於對決，這個經驗對他們來說，應能更加成長。黃恩賜也說，雖然很緊張，但背後有滿場球迷應援，「是守護我們的力量。」

隊長陳傑憲賽後也讚賞投手表現，「這場比賽，不得不說投手群壓制很好，前半段雖因保送、失誤讓他們得分，但撇除這些，中繼投手壓制很好。畢竟日本打擊黏性很好，控制球棒很厲害，能壓制他們很不容易，投手很強大，希望他們延續手感，繼續把對手壓制是我們的目標。」而他也在9局上以美技接殺避免失第4分，攻守都表現精彩。

日本全職業隊在國際賽對中華隊的比數如下：
2003年亞錦賽 9:0
2004年雅典奧運 4:3
2006年世界棒球經典賽 14:3
2007年亞錦賽 10:3
2008年北京奧運 6:1
2013年世界棒球經典賽 4:3
2019年12強賽 8:1
2024年12強賽 3:1

關鍵字： 中華隊日本12強賽棒球國際賽

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