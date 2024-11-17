力拚前進東京！中華隊今對澳洲關鍵戰　有望攜手日本晉級

▲中華隊郭俊麟。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界棒球12強賽B組賽事進入關鍵階段，中華隊在16日以1比3不敵日本後，目前以2勝1敗的成績續戰。17日對澳洲之戰將是決定性的一役，有望爭取晉級資格，中華隊由郭俊麟先發，對決澳洲投手紐博恩（Mitchell Neunborn）。

就晉級形勢來看，若能在對澳洲之戰摘下勝利，加上日本擊敗古巴，中華隊將可望提前確定晉級資格。即便在之後對古巴之戰中失利，累計3勝2敗的成績，不管是和南韓或多明尼加並列，仍能憑藉對戰優勢確保分組前二名，順利前進東京複賽。

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然而，若中華隊不敵澳洲，晉級之路將面臨考驗。在此情況下，中華隊除了必須在最後一戰力克古巴外，還需仰賴澳洲在對韓國之戰中落敗，才能避免因對戰優質率較為劣勢而無緣晉級的命運。

郭俊麟在今年中職賽季出賽20場，其中14場擔任先發。雖然整體戰績為3勝7敗，防禦率4.74，但他在7月10日曾對戰味全龍時繳出生涯首場完封勝，展現出強大的投球實力。紐博恩在本屆賽事曾有過登板經驗，當時中繼1局遭敲出2支安打失掉1分。此次12強賽尚未登板過，日前官方熱身賽中繼投1局，投出1次保送、無失分。

儘管在12強賽前兩戰未獲得登板機會，郭俊麟仍保持高度警覺，時刻準備著。「從一開始進來就有設想各種可能性，在牛棚也都有準備著。雖然不確定會不會上場，但就像季賽時一樣，在沒有明確情況下，還是要隨時做好準備，這樣真的被叫到時，就能和其他學弟一樣幫助球隊。」郭俊麟說。