費城一哥15投僅5中出現6失誤　恩比德：還要2到4場調整

▲七六人中鋒恩比德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城七六人台灣時間16日在客場對陣奧蘭多魔術，終場七六人以86比98不敵魔術。七六人MVP中鋒恩比德（Joel Embiid）本場出戰33分鐘，超過復出首戰的26分鐘，無奈七六人依舊吞敗，戰績下滑到2勝10敗，排名全聯盟倒數第2。

恩比德今日賽後提到，他還需要時間調整狀態，「通常，我需要2到3場或4場比賽找狀態，今天已經朝著正確方向邁出一大步。」

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恩比德全場得到20分、8籃板，但全場15投僅5中，三分外線5投全落空且有6次失誤，僅在罰球保持MVP時期的10投10中水準。

Jonathan Isaac forces the Joel Embiid airball + Moe Wagner triple pic.twitter.com/U1a8lNcTfJ — The Magic Way (@MagicFilmRoom) November 16, 2024

七六人在第四節僅得14分，為本場輸球關鍵，恩比德表示團隊還在磨合，「我們是一支新隊伍，只是還沒有磨合好，我覺得我們的防守還不錯，可惜從我開始，團隊有許多失誤；在進攻端，我們又有點猶豫不決，這些問題還需要改正。」

談到傷勢復原狀況，恩比德說，「下半場我的腿有點緊繃，覺得每次投籃都短了。」

談到此戰讓恩比德出賽33分鐘，七六人總教練納斯（Nick Nurse）表示，「我可以想像，他應該有些疲勞。」納斯進一步指出，魔術在防守恩比德的策略很好，「他們做得很好，有時給恩比德派1個防守者，有時派2個人包夾，然後我們就開始猶豫不決，當進攻時間快到時，我們無法創造出有效的進攻。」

由於恩比德（缺席 10 場比賽）、喬治（Paul George，缺席 7 場比賽）、馬克西（Tyrese Maxey，缺席 5 場比賽）的缺陣，七六人開季戰績相當糟糕。今天輸球後，七六人在NBA盃（原季中錦標賽）幾乎無緣晉級，他們被分在東區A組，對手有奧蘭多魔術（2勝0敗）、紐約尼克（2勝0敗）、布魯克林籃網（0勝1敗）、夏洛特黃蜂（0勝1敗），而費城七六人（0勝2敗）則排在最後1名。