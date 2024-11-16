運動雲

>

費城一哥15投僅5中出現6失誤　恩比德：還要2到4場調整

▲▼七六人中鋒恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人中鋒恩比德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城七六人台灣時間16日在客場對陣奧蘭多魔術，終場七六人以86比98不敵魔術。七六人MVP中鋒恩比德（Joel Embiid）本場出戰33分鐘，超過復出首戰的26分鐘，無奈七六人依舊吞敗，戰績下滑到2勝10敗，排名全聯盟倒數第2。

恩比德今日賽後提到，他還需要時間調整狀態，「通常，我需要2到3場或4場比賽找狀態，今天已經朝著正確方向邁出一大步。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

恩比德全場得到20分、8籃板，但全場15投僅5中，三分外線5投全落空且有6次失誤，僅在罰球保持MVP時期的10投10中水準。

七六人在第四節僅得14分，為本場輸球關鍵，恩比德表示團隊還在磨合，「我們是一支新隊伍，只是還沒有磨合好，我覺得我們的防守還不錯，可惜從我開始，團隊有許多失誤；在進攻端，我們又有點猶豫不決，這些問題還需要改正。」

談到傷勢復原狀況，恩比德說，「下半場我的腿有點緊繃，覺得每次投籃都短了。」

▲▼七六人中鋒恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

談到此戰讓恩比德出賽33分鐘，七六人總教練納斯（Nick Nurse）表示，「我可以想像，他應該有些疲勞。」納斯進一步指出，魔術在防守恩比德的策略很好，「他們做得很好，有時給恩比德派1個防守者，有時派2個人包夾，然後我們就開始猶豫不決，當進攻時間快到時，我們無法創造出有效的進攻。」

由於恩比德（缺席 10 場比賽）、喬治（Paul George，缺席 7 場比賽）、馬克西（Tyrese Maxey，缺席 5 場比賽）的缺陣，七六人開季戰績相當糟糕。今天輸球後，七六人在NBA盃（原季中錦標賽）幾乎無緣晉級，他們被分在東區A組，對手有奧蘭多魔術（2勝0敗）、紐約尼克（2勝0敗）、布魯克林籃網（0勝1敗）、夏洛特黃蜂（0勝1敗），而費城七六人（0勝2敗）則排在最後1名。

關鍵字： NBA恩比德喬治馬克西七六人NBA盃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

58歲前拳王泰森輸了！不敵27歲網紅　魔術強森嘆可悲：看不下去

58歲前拳王泰森輸了！不敵27歲網紅　魔術強森嘆可悲：看不下去

快訊／台日大戰中華隊先發打線出爐！潘傑楷扛4棒重任

快訊／台日大戰中華隊先發打線出爐！潘傑楷扛4棒重任

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

洗腦到連對手都跳！韓風應援攻陷大巨蛋　台灣球迷：明年要去朝聖

洗腦到連對手都跳！韓風應援攻陷大巨蛋　台灣球迷：明年要去朝聖

中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了！上原浩治不意外台灣拿2勝

中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了！上原浩治不意外台灣拿2勝

台日大戰今開打！台灣隊長陳傑憲變大炮　日本教頭驚訝

台日大戰今開打！台灣隊長陳傑憲變大炮　日本教頭驚訝

日本冬季聯盟23日開打　兄弟、統一派出選手參戰

日本冬季聯盟23日開打　兄弟、統一派出選手參戰

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

熱門新聞

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

58歲前拳王泰森輸了！不敵27歲網紅　魔術強森嘆可悲：看不下去

快訊／台日大戰中華隊先發打線出爐！潘傑楷扛4棒重任

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

2韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

3台日大戰明開打！中華隊先發出爐

458歲前拳王泰森輸了　魔術強森嘆可悲

5台日大戰今晚登場！先發打線出爐

最新新聞

1中華隊開局失誤　日本高飛犧牲打1比0

2恩比德：還要2到4場調整

3江坤宇開轟獲井端點名很開心

4林家正連蹲3場　高志綱談關鍵

5布里吉斯再見火鍋助尼克退灰狼奪勝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

感謝黃子鵬完美演出　曾總稱讚林家正「引導」價值

中華隊12強再勝多明尼加！　蔣萬安笑：多多臉都綠了

台灣2比1驚險勝多明尼加！　黃子鵬好投、江坤宇開轟相挺

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

#李多慧 #籃籃 現身大巨蛋台韓大戰 多慧甜笑太可愛惹！

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366