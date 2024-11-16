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「我沒去過圖書館耶」張育成擔任台日戰講評！待大巨蛋今晚沸騰

▲▼ 張育成 。（圖／記者王真魚攝）

▲張育成 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊今晚對戰日本武士隊，面對日本先發投手才木浩人說要讓大巨蛋主場靜默。大巨蛋變成「圖書館」？張育成稍早透過社群喊話，「不！可！能！」今天賽前，他也受訪再度幽默回應，「我是沒去過圖書館啦。」

這是張育成第二次擔任賽事講評，去年曾擔任亞運金牌戰球評，他說，這次感覺很不一樣，「因為是親自到球場，很特別。」

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中華隊已經2連勝，張育成緊盯賽事，「很振奮啊，我們台灣的實力真的不用多說，雖然滿多人懷疑，但我這次回來，就發現台灣棒球越來越進步，這次比賽就知道，台灣棒球其實很厲害。」

談到這2場印象最深刻的戰役，張育成說，「應該是小黑吳俊偉吧，面對強大的壓力，他還是扛著，尤其對多明尼加那一戰，一二壘有人沒失分（口誤，實際有丟1分）能夠守下，如果是我在上面，哇喔，我應該會抖，他能夠守下來真的很厲害。」

張育成因手不適辭退12強，回想去年打經典賽，他說，當時自己是相當享受過程，對於明年資格賽可能參加，他也期待在大巨蛋大展身手。

談到手傷狀況，張育成表示，目前狀況都已無礙，已經恢復訓練正常訓練。至於在社群和球迷對話，他展現幽默回應，「哦對啊，我是沒去過圖書館，而且這邊是棒球場，也不知道圖書館的感覺是怎樣，一起（氣氛）炒起來！」

第二次受邀擔任講評，張育成笑說，希望自己能順利播完，「我是陪伴類型的，不能專業解析啦，球評都是瞬間講評，我都還要想一下，這一塊真的不容易。」

關鍵字： 張育成台灣棒球12強中華隊大巨蛋日本武士隊

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