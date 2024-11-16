40歲仍狂秀馬甲線！韓國傳奇啦啦隊美魔女現身台灣應援

▲美魔女啦啦隊裵垂鉉。（圖／裵垂鉉IG:baeja_07）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽15日於台灣台北巨蛋進行B組預賽日韓戰，日本隊以6比3獲勝。帶領一壘側看台韓國球迷加油的，是從本國派來的啦啦隊員。這次來台的成員都是韓國職棒各隊精英，其中裵垂鉉女士更是出道22年的傳奇啦啦隊員。接受日媒《Full Count》專訪，表達對應援的熱情。

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台北大巨蛋被韓國棒球迷擠爆，在一壘側板凳席上方帶領應援的，是從韓國派來的精英啦啦隊員們。其中裴秀賢平時為韓國職棒SSG隊加油，自2003年出道以來已是第22個年頭。即使到了40歲，依然保持著美貌與身材的傳奇啦啦隊員，IG狂秀馬甲線。

韓國職棒從1990年代開始就以啦啦隊員帶領應援為主流，但是啦啦隊員擁有自己的粉絲，甚至達到偶像級人氣，則是近15年的事。裴秀賢女士一直走在這段歷史的最前線。如今在台灣和日本等亞洲各國的職棒中，啦啦隊員都已成為不可或缺的存在。

▲裵垂鉉IG秀馬甲線。（圖／IG:baeja_07）

談到韓國的應援風格，裴秀賢強調，「我看過美國大聯盟，也去過日本的球場，但我認為韓國的應援是世界上獨一無二的文化。」對於受到以亞洲各國為首的其他國家關注，她感到欣慰地表示：「多虧如此，讓更多人開始關注我們，各球團也都有了知名的啦啦隊員。我想對啦啦隊這個職業的認知也有所改變。」此外，她指出亞洲各國職棒啦啦隊與韓國啦啦隊有決定性的差異。

她說，「我知道日本也有啦啦隊員，但我認為意義有些不同。我們是名符其實的啦啦隊長（Cheerleader），扮演帶領應援的角色。我們認為透過連結球迷與選手，也能為球隊的勝利做出貢獻。」從她話語中可以感受到，她們是為了球隊的勝利而高聲吶喊、起舞的強烈使命感。

▲裵垂鉉IG秀馬甲線。（圖／IG:baeja_07）