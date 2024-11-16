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「不被氣氛影響！要打出日本棒球」 牧秀悟期待今戰台灣

▲▼牧秀悟關心對手。（圖／中華棒協提供）

▲牧秀悟關心對手。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

12強日本武士隊15日以逆轉之姿擊敗韓國，取得2連勝。這場比賽是一場激烈的逆轉、再逆轉的拉鋸戰，比賽後段出現了一幕令人動容的場景。

7局下2出局時，森下翔太敲出左中間方向的兩分全壘打，為日本拉開分差。接著，牧秀悟擊出左外野直擊全壘打牆的長打，並試圖衝上二壘。在滑壘過程中，他與韓國二壘手發生激烈碰撞，雖然牧成功上壘，但第一時間便立刻起身，關切對方傷勢，並向韓國板凳席示意請求救護人員。

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作為日本隊此役的英雄之一，牧在第5局曾敲出逆轉的兩分安打。然而，在賽後面對媒體提及這次碰撞時，他的笑容瞬間消失，露出歉疚的表情說道： 「我停不下來，鞋釘不小心踩到了對方的腳。我已經向他道歉了。我真的不希望這樣的碰撞造成傷害。」

雖然只有26歲，但牧自去年WBC奪冠後已是國家隊的常客。他在賽後也提到，感受到國際比賽各國應援風格的獨特魅力：「這是日本沒有的氛圍，我一邊享受這樣的氣氛，一邊投入比賽。那些應援聲音是我第一次聽到，非常新鮮。」也正因為他對比賽的熱愛，他更加不希望因粗暴的動作破壞比賽的樂趣。

接下來，日本隊將於16日對戰地主台灣，若能拿下勝利，將大幅拉近晉級決賽輪的步伐。牧對此充滿期待地表示：「現場的氣氛非常熱烈，我們會努力不被影響，繼續打出屬於我們日本隊的棒球。」

▲▼世界12強棒球賽，牧秀悟。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，牧秀悟。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球12強賽日本韓國牧秀悟

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