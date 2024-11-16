戴維斯猛飆40分、詹皇連4戰大三元　湖人勝馬刺拉出4連勝

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

NBA盃衛冕冠軍洛杉磯湖人今（16日）在客場踢館聖安東尼奧馬刺，儘管湖人開局0比11陷入慢熱窘境，但仍靠著戴維斯（Anthony Davis）轟下40分、12籃板外加詹姆斯（LeBron James）連4戰繳出大三元，以120比115後來居上，收下近期4連勝。

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由於阿聯酋航空成為NBA全球航空公司合作夥伴，NBA官方在日前宣布，這個賽季的季中錦標賽改名為「NBA盃」，由阿聯酋航空贊助。根據CBS報導，湖人去年奪下的歷史首座季中錦標賽獎盃的名稱不會改變，但從今年起，冠軍捧起的將會是NBA盃。

開賽馬刺進攻凌厲，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）連取5分助隊打出11比0的優勢，暫停過後客隊湖人發動反撲，柯奈特（Dalton Knecht）外線開火、戴維斯首節貢獻16分，湖人以21比8的攻勢結束首節，31比30反超比分；次節詹姆斯單節7助攻串聯攻勢，加上戴維斯穩定輸出接連得分，湖人第二節轟出一波37對30的猛攻，上半場打完取得68比60領先。

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易籃後雙方互有來回，一度落後11分的馬刺靠著尚潘尼（Julian Champagnie）與溫班亞瑪連續外線追到75比77一球之差，三分線的火熱手感也讓馬刺在比賽中多次給湖人造成不小壓力，決勝節8分23秒強森（Keldon Johnson）飆進三分後，馬刺將比分逼至100比101。

短兵相接後馬刺後衛瓦塞爾（Devin Vassell）的三分彈一度幫助球隊自首節後再度領先，無奈湖人戴維斯隨後也回敬一記外線澆熄馬刺反撲氣焰，決勝節最後1分31秒，戴維斯灌籃得分，湖人116比115超前。

比賽還剩47秒時，馬刺保羅（Chris Paul）在傳球給溫班亞瑪投三分球後試圖擋拆戴維斯，但在過程中由於保羅肩膀用力過猛撞了一下戴維斯，被吹判致命進攻犯規，詹姆斯把握機會上籃得分，湖人在比賽剩下25秒的時候取得118比115領先就此奠定勝基，終場便以120比115有驚無險收下勝利。

戴維斯本場比賽26投14中攻下40分外加12籃板，其中得分為本賽季新高，詹姆斯貢獻15分、16籃板、12助攻，成為聯盟最老能夠連續4場完成大三元的球員；里夫斯（Austin Reaves）挹注19分，柯奈特攻下14分。

馬刺方面，溫班亞瑪28分14籃板，卡塞爾（Stephon Castle）22分，保羅11分、11助攻，達成生涯1萬2000次助攻的里程碑。