12強韓日宿命大戰　韓媒有隱憂：先發崔丞鎔欠缺國際賽經驗

▲12強棒球賽台韓戰韓國隊 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽今天（15日）中華隊輪空休息，日本與韓國晚上在台北大巨蛋大戰，攸關日本及韓國晉級4強，韓媒形容這是一場「韓日之間宿命之戰」。

目前12強棒球賽B組預賽中華隊以2勝0敗領先，日本是1勝，韓國及多明尼加都是1勝1敗，澳洲是1敗，古巴則是0勝2敗。

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今晚的韓國與日本大戰受到注目，韓國在首戰以3比6輸給台灣，但昨天擊敗古巴，戰績為1勝1敗。為了提高晉級4強的可能性，韓媒表示，韓國必須擊敗宿敵日本。

由於預賽分組前2名才能晉級在日本東京舉行的四強賽。對於韓國來說，實際上必須在剩下的比賽中全部取勝，才能爭取進軍東京。

韓國對日本的比賽中派出左投崔丞鎔先發。崔丞鎔今年在韓職出賽12場，投了27局、2勝1敗1救援，防禦率6.00。

對於崔丞鎔先發抗日，韓媒表示，他並不是像過去在國際賽事中有效封鎖日本打線的金廣鉉、奉重根或具台晟那樣經過驗證的先發投手。他也沒有豐富的國際賽經驗，要期待他的驚喜好投。

韓國對台灣的首場比賽中，韓國打線僅有3支安打，但在對古巴的比賽中大放異彩，攻進8分，特別是金倒永單場雙響砲，貢獻5分打點。

韓日之間的國際賽對戰紀錄為23勝29敗，韓國處於劣勢。在過去5年的對決中，韓國僅取得1勝6敗，對日本顯得相當弱勢。這次韓日對決能否雪恥，備受矚目。