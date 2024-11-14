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克魯茲也期待大聯盟球星打奧運　透露曾想來亞洲打球

▲▼世界12強棒球賽，多明尼加前大聯盟重砲選手克魯茲Nelson Cruz。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，多明尼加前大聯盟重砲選手克魯茲Nelson Cruz。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

曾在大聯盟累積464轟的重砲克魯茲（Nelson Cruz）此次以多明尼加國家隊顧問身份訪台，談到2028年洛杉磯奧運，他期待能看見MLB球星參與奧運賽事。克魯茲也透露，自己曾有想來亞洲發展的想法，「很期待今天這一戰，看見滿場的球迷！」

MLB近年積極拓展海外市場，現在也在聯盟任職的克魯茲分享，「MLB正試著讓比賽更加蓬勃發展，不管是台灣、日本或南韓的亞洲市場，還是全世界的市場。隨著奧運即將有棒球項目，也很期待看到大聯盟選手能夠出賽。」

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克魯茲2014年效力巴爾的摩金鶯時，曾與台灣投手陳偉殷並肩作戰，還一起打進季後賽。陳偉殷也透過媒體向好友打招呼。克魯茲一度以為他有來，好奇他在哪，也想見見老朋友。

提到一起奮戰的回憶，克魯茲讚賞道，「陳偉殷是個很棒的選手，他的表現一直都很穩定，球隊需要時都能給出貢獻。」
談到19個球季的大聯盟生涯，克魯茲分享長壽秘訣，「需要付出很多心力，犧牲許多，每天要努力鍛鍊、保持良好睡眠、注意飲食健康，每個環節都不能鬆懈。」

此次率領的多明尼加隊伍陣容堅強，克魯茲信心十足，「我們有很棒的團隊，不只有年輕小將，也有具備MLB經驗的選手，目標就是要拿下冠軍。」

最後他也讚賞台灣的人文風景：「這裡有很棒的文化，環境也相當乾淨。」他表示，有透過網路回顧昨天精彩的台韓大戰，「現場氣氛真的很棒，我也曾經想過要到亞洲職棒打球，很期待今晚的比賽。」

關鍵字： MLB克魯茲台灣洛杉磯奧運陳偉殷

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