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字母哥狂轟59分　近年公鹿對活塞23場取22勝

▲▼字母哥安戴托昆波砍下59分。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼字母哥安戴托昆波砍下59分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間14日密爾瓦基公鹿以127比120在延長賽中擊敗底特律活塞，公鹿王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）單場狂轟59分，打出近期2連勝，59分也刷新本季NBA球員的最高單場得分。

值得一提的是，本場公鹿又再次戰勝活塞。自2018-19賽季以來，公鹿對活塞的戰績22勝1敗，近期取得對戰10連勝。

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本場字母哥34投21中，命中率高達61.8%，附帶14籃板、7助攻、2抄截、3阻攻的全能發揮，值得一提的是，字母哥本場在罰球端17罰16中，一掃過去罰球命中率不佳陰霾。

公鹿打完前2節時，原先落後活塞18分，最終在下半場苦追，並打進延長賽的狀況下，公鹿完成逆轉。字母哥單場59分也是他的生涯第2高得分紀錄，在上賽季他曾對印第安那溜馬砍下64分。

活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）在第3節剩3分02秒時，他拉扯字母哥的球衣，裁判判定其為2級惡意犯規，並將史都華驅逐出場。

▲▼活塞中鋒史都華對安戴托昆波惡意犯規。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼活塞中鋒史都華對安戴托昆波惡意犯規。（圖／達志影像／美聯社）

比賽第4節最後1秒，比分111比111兩隊平手，活賽新秀霍蘭德2世（Ron Holland II）遭字母哥犯規，但霍蘭德2世2次罰球都未能命中，導致比賽進入延長賽。

除了字母哥有59分表現，公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）也砍下29分，單場有5記三分以及5個阻攻。活塞方面，少主康寧漢（Cade Cunningham）得到35分、7籃板、11助攻，另有2抄截和3阻攻；射手畢斯利（Malik Beasley）對陣老東家也拿下26分，三分球16投8中。

 
關鍵字： NBA字母哥安戴托昆波公鹿活塞史都華康寧漢

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