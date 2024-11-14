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開轟好投勝韓國　陳晨威、林昱珉及陳傑憲賽後跳舞影片曝光

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊昨天（13日）在首戰以6比3擊敗韓國，賽後全隊有慶祝的儀式，當天表現比較好的球員出來跳舞，中華職棒今天公布賽後漏網鏡頭，陳晨威、林昱珉及陳傑憲3人大跳慶功舞。

▲▼世界12強棒球賽台韓戰中華隊陳晨威 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強棒球賽台韓戰中華隊陳晨威 。（圖／中華棒協提供）

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中華隊昨天2局下由陳晨威打出滿貫全壘打、陳傑憲轟出2分砲，單局攻進6分，林昱珉先發4.2局失2分的表現，以6比3打贏韓國，搶下首勝。

今天中華職棒在官方臉書粉絲團公開一段影片，「11/13台韓大戰賽後漏網鏡頭，大家敲碗的全壘打舞在這裡」。

賽後全隊集合在一起，由打出滿貫砲的陳晨威打頭陣跳舞，隊長陳傑憲再喊，「接下來請昱珉」，林昱珉也上去跳一段往右邊移動的怪舞步。隨後大家大喊「換傑憲」，陳傑憲自己來一段地板動作。最後全隊集合由陳傑憲喊「TEAM」，大家喊「TAIWAN」後結束。

▲▼世界12強棒球賽陳傑憲 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強棒球賽台韓戰中華隊陳傑憲。（圖／中華棒協提供）

江坤宇表示，「大家賽後結束集合，最後有一個小儀式，表揚當天比較好的球員，那個人會出來跳舞， 大家的氛圍非常歡樂，都想要賽後是不是自己上去跳舞，我覺得非常好。」

對於自己是不是想要跳，江坤宇笑著說，「先不要想，如果真的有，跳舞大家都很樂意。」

對於首戰的表現，江坤宇表示，第一場又是對上韓國，大家家都非常想要贏下這場比賽，「我自己在場上也是非常亢奮。」

談及陳晨威跟陳傑憲的全壘打，江坤宇說，「第一支全壘打時我在一壘，打出去我就覺得有機會全壘打，先全力衝，衝到和哥（三壘指導教練陳江和）叫我慢慢跑，我就知道，哇！全壘打，非常的振奮。」

「第二支傑憲那支，我還在下面脫裝備，就突然很嗨，一衝上來，球就過牆，」江坤宇表示，大家的氛圍真的是太棒了。

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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