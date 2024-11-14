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台灣2局下2轟攻進6分！球迷跳起震動大巨蛋　韓媒：好像地震

▲▼ 第三屆世界12強賽事，球迷 。（圖／記者湯興漢攝）

▲世界12強賽台北大巨蛋球迷 。（圖／記者湯興漢攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊在2局下陳晨威滿貫砲、陳傑憲再轟2分全壘打，單局攻進6分，以6比3擊敗韓國，中華隊2局下灌進6分時，台灣觀眾們紛紛站起來歡呼及跳躍，讓台北大巨蛋震動，韓國《韓聯社》報導，「以為地震了，」被台灣球迷所震撼。

《韓聯社》報導，台灣先發投手林昱珉前2壓制韓國打線，台灣球迷的期待感隨之高漲。隨後在2局下，潘傑楷打出二壘內野安打、李凱威再右外野安打、江坤宇的保送在二出局進占滿壘。

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開路先鋒陳晨威擊出了右外野滿壘全壘打。確認陳晨威滿貫砲後，台灣球迷們紛紛站起來揮舞應援工具。他們跳了起來，還與旁邊的人擁抱。

然而，台灣在2局下的熱潮還在繼續，後續打者林立擊出了飛過右外野手頭上的二壘安打。台灣觀眾的熱情進一步高漲。接著台灣隊長陳傑憲擊出了右外野2分全壘打。

台灣球迷從座位上高高跳起。《韓聯社》形容台北大巨蛋彷彿發生了地震。確信勝利的台灣球迷釋放出了如同熔爐般的熱情。

《韓聯社》認為，韓國隊首戰輸給台灣之後，在預賽以1敗開始，面對被認為是第二名競爭對手的台灣失利，進入超級循環賽的前景亮起了紅燈。台灣在擊敗韓國後，進入超級循環賽的前景亮起了綠燈。

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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