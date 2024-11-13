不斷更新／林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼　中華5局6比2韓國

▲ 第三屆世界12強賽事，先發投手林昱珉 。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊13日開幕戰交手韓國隊，陳晨威、陳傑憲2局下雙雙開轟取得6比0領先，先發左投林昱珉主投4.2局失2分退場，中華5局結束6比2領先。



5局上林昱珉連壓制2人後，金周元觸身球全場噓聲，這時總教練曾豪駒選擇換投，林昱珉退場接受球迷歡呼，由上屆12強「抗韓英雄」張奕接替，製造滾地球化解危機。林昱珉先發投4.2局，用了74球，被敲2安打，奪3次三振，有保送，失2分。5局下，林安可在兩出局後選到保送，韓國再換第三任左側投郭道圭，利用暴投攻佔二壘，朱育賢遭到三振。

首局林昱珉先自行下丘處理滾地球，解決第1棒洪昌基，再讓韓國隊長宋成文打出二壘滾地球，韓職「30轟、30盜」怪物新人金倒永敲出右外野飛球，演出3上3下。

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中華隊1局下進攻，陳晨威敲出二壘滾地球，隨後林立打擊時，韓國守備佈陣二壘手宋成文站靠近二壘壘包，林立剛好擊出二壘滾地球出局，陳傑憲選到四壞保送上壘，林安可遭到三振留下殘壘。



林昱珉2局上讓尹棟熙掃出投手前滾地球，但傳球發生失誤讓對方上壘，朴東原敲出滾地球，「李凱威、江坤宇」雙殺連線，全場觀眾歡呼。文保景敲滾地球，再度3上3下。轉播鏡頭捕捉到，林昱珉在場上等到一壘手朱育賢並向他致意自己傳球偏差。

▲第三屆世界12強賽事，韓國先發投手高永表 。（圖／記者湯興漢攝）

2局下，朱育賢擊出一壘滾地球，潘傑楷跑出二壘滾地內野安打，中華隊首安出爐。隨後林家正遭到三振，李凱威掃出安打，江坤宇選到保送，形成滿壘。逼得韓國喊出第一次暫停，陳晨威轟出滿貫砲4比0領先。林立掃出安打，陳傑憲也開轟，再添2分。

3局上，獲得火力援護的林昱珉對金輝執飆出本場首K，隨後又三振李主形，又三振金周元。3局下，韓國換上左投崔智旻，朱育賢擊出滾地球，潘傑楷擊出左外野飛球，林家正擊出滾地球。

▲陳傑憲。（圖／記者湯興漢攝）

4局上，韓國隊進攻，洪昌基保送上壘，宋成文擊出一壘滾地球推進，金倒永敲長打，韓國隊扳回1分。林昱珉馬上回穩，讓第4棒尹棟熙敲三壘滾地球，跑者攻佔三壘，隨後被朴東原敲安打，再失1分，隨後以捕手飛球化解危機。4局下李凱威中外野飛球、江坤宇滾地球，陳晨威擊出二壘滾地球。

▲12強中華隊投手張奕。（圖／記者湯興漢攝）



中華隊先發陣容：

1.陳晨威 左

2.林立 右

3.陳傑憲 中

4.林安可 指

5.朱育賢 ㄧ

6.潘傑楷 三

7.林家正 捕

8.李凱威 二

9.江坤宇 游

先發投手林昱珉

韓國隊先發陣容：

1. 洪昌基 左

2. 宋成文 二

3. 金倒英 三

4. 尹棟熙 右

5. 朴東元 捕

6. 文保景 一

7. 金輝執 指

8. 李主形 中

9.金周元 游

先發投手 高永表