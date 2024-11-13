運動雲

>

不斷更新／林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼　中華5局6比2韓國

▲▼林昱珉。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 第三屆世界12強賽事，先發投手林昱珉 。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊13日開幕戰交手韓國隊，陳晨威、陳傑憲2局下雙雙開轟取得6比0領先，先發左投林昱珉主投4.2局失2分退場，中華5局結束6比2領先。

5局上林昱珉連壓制2人後，金周元觸身球全場噓聲，這時總教練曾豪駒選擇換投，林昱珉退場接受球迷歡呼，由上屆12強「抗韓英雄」張奕接替，製造滾地球化解危機。林昱珉先發投4.2局，用了74球，被敲2安打，奪3次三振，有保送，失2分。5局下，林安可在兩出局後選到保送，韓國再換第三任左側投郭道圭，利用暴投攻佔二壘，朱育賢遭到三振。

首局林昱珉先自行下丘處理滾地球，解決第1棒洪昌基，再讓韓國隊長宋成文打出二壘滾地球，韓職「30轟、30盜」怪物新人金倒永敲出右外野飛球，演出3上3下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊1局下進攻，陳晨威敲出二壘滾地球，隨後林立打擊時，韓國守備佈陣二壘手宋成文站靠近二壘壘包，林立剛好擊出二壘滾地球出局，陳傑憲選到四壞保送上壘，林安可遭到三振留下殘壘。

林昱珉2局上讓尹棟熙掃出投手前滾地球，但傳球發生失誤讓對方上壘，朴東原敲出滾地球，「李凱威、江坤宇」雙殺連線，全場觀眾歡呼。文保景敲滾地球，再度3上3下。轉播鏡頭捕捉到，林昱珉在場上等到一壘手朱育賢並向他致意自己傳球偏差。

▲▼ 第三屆世界12強賽事，韓國先發投手高永表 。（圖／記者湯興漢攝）

▲第三屆世界12強賽事，韓國先發投手高永表 。（圖／記者湯興漢攝）

2局下，朱育賢擊出一壘滾地球，潘傑楷跑出二壘滾地內野安打，中華隊首安出爐。隨後林家正遭到三振，李凱威掃出安打，江坤宇選到保送，形成滿壘。逼得韓國喊出第一次暫停，陳晨威轟出滿貫砲4比0領先。林立掃出安打，陳傑憲也開轟，再添2分。

3局上，獲得火力援護的林昱珉對金輝執飆出本場首K，隨後又三振李主形，又三振金周元。3局下，韓國換上左投崔智旻，朱育賢擊出滾地球，潘傑楷擊出左外野飛球，林家正擊出滾地球。

▲▼陳傑憲。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳傑憲。（圖／記者湯興漢攝）

4局上，韓國隊進攻，洪昌基保送上壘，宋成文擊出一壘滾地球推進，金倒永敲長打，韓國隊扳回1分。林昱珉馬上回穩，讓第4棒尹棟熙敲三壘滾地球，跑者攻佔三壘，隨後被朴東原敲安打，再失1分，隨後以捕手飛球化解危機。4局下李凱威中外野飛球、江坤宇滾地球，陳晨威擊出二壘滾地球。

▲▼12強中華隊投手張奕。（圖／記者湯興漢攝）

▲12強中華隊投手張奕。（圖／記者湯興漢攝）
 

中華隊先發陣容：

1.陳晨威 左

2.林立 右

3.陳傑憲 中

4.林安可 指

5.朱育賢 ㄧ

6.潘傑楷 三

7.林家正 捕

8.李凱威 二

9.江坤宇 游

先發投手林昱珉

韓國隊先發陣容：

1. 洪昌基 左

2. 宋成文 二

3. 金倒英 三

4. 尹棟熙 右

5. 朴東元 捕

6. 文保景 一

7. 金輝執 指

8. 李主形 中

9.金周元 游

先發投手 高永表

關鍵字： 中華隊林昱珉12強賽韓國隊開幕戰

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

不斷更新／林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼　中華5局6比2韓國

不斷更新／林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼　中華5局6比2韓國

快訊／12強中華隊抗韓先發打線出爐　台灣隊長陳傑憲3番

快訊／12強中華隊抗韓先發打線出爐　台灣隊長陳傑憲3番

日媒超狠打分：台灣只贏澳洲　世界第二竟成12強弱旅？

日媒超狠打分：台灣只贏澳洲　世界第二竟成12強弱旅？

2025經典賽資格賽確定台北大巨蛋開打！台灣賽程出爐

2025經典賽資格賽確定台北大巨蛋開打！台灣賽程出爐

快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！陳金鋒、張育成出席

快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！陳金鋒、張育成出席

被台灣轟6分　韓媒直指遭遇「人為誤判」：沒電子好球帶...

被台灣轟6分　韓媒直指遭遇「人為誤判」：沒電子好球帶...

「既然如此為何要隱瞞？」韓媒轟台灣藏先發　早料到是林昱珉

「既然如此為何要隱瞞？」韓媒轟台灣藏先發　早料到是林昱珉

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

12強棒球賽台韓戰　運彩開盤中華隊受讓1.5分

12強棒球賽台韓戰　運彩開盤中華隊受讓1.5分

大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

陸女童吃橘子被卡住喉嚨　爸急實施哈姆立克法救援

熱門新聞

不斷更新／林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼　中華5局6比2韓國

快訊／12強中華隊抗韓先發打線出爐　台灣隊長陳傑憲3番

日媒超狠打分：台灣只贏澳洲　世界第二竟成12強弱旅？

2025經典賽資格賽確定台北大巨蛋開打！台灣賽程出爐

快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！陳金鋒、張育成出席

被台灣轟6分　韓媒直指遭遇「人為誤判」：沒電子好球帶...

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼

2快訊／中華隊抗韓先發打線出爐

3台灣12強墊底弱隊　日媒超狠評比

4WBC資格賽大巨蛋開打！台灣賽程出爐

5快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！

最新新聞

1李多慧來了！球迷帶超大國旗應援

2不斷更新／林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼

3台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

4阿巴西認證　最想要的中華男籃陣容來了

5大巨蛋3.3萬門票完售！國際賽史上最多

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳柏清12強熱身賽兩戰都挨轟　教練團提點大膽攻擊好球帶

陳晨威雙安火燙開路添信心　首戰提防韓國長打

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366