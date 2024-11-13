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王齊麟、邱相榤僅花28分鐘晉16強　熊本大師賽首輪過關

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

文／中央社

台灣男雙組合王齊麟與邱相榤今天在日本熊本羽球大師賽首輪登場，僅花28分鐘，以21比14、21比19拍下馬來西亞組合劉航益與吳永昌，闖進16強。

王齊麟與邱相榤在巴黎奧運後開始搭檔，包括上週韓國大師賽4強賽在內，至今合作6場賽事雖還不算多，但有3場躋身4強，本週轉戰世界羽球聯盟（BWF）超級500系列日本熊本羽球大師賽，透過比賽持續提升默契。

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世界排名第59「麟榤配」今天展開男雙首輪賽事，迎戰排名第48馬來西亞組合劉航益與吳永昌，以7比2開局後，未遭遇對手太多抵抗，以21比14搶下首局。

「麟榤配」次局前段遭遇亂流、連丟6分，陷入1比6落後，隨後奮力追趕、扳平戰局，並以17比14超前，面對對手緊追不捨、2度逼平，「麟榤配」穩住陣腳，以21比19勝出。

挺進16強後，「麟榤配」後續將出戰丹麥組合倫高（Daniel Lundgaard）與維斯特加（Mads Vestergaard）、馬來西亞組合謝定峰與蘇偉譯之間的贏家，後者剛在前一站韓國大師賽摘冠。

今天有超過20組台灣選手將輪番上場爭奪晉級門票，在「麟榤配」通過首輪考驗後，接下來將輪到一哥周天成亮相，對手是加拿大選手楊燦，而男雙組合李哲輝與楊博軒也將與日本組合霜上雄一與野村拓海角逐16強席次。

關鍵字： 羽球BWF王齊麟邱相榤熊本大師賽

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