台灣高球國寶級名將謝敏男出版回憶錄　重現一甲子傳奇生涯

▲台灣國寶級高球名將謝敏男發表回憶錄 。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

台灣高球界的瑰寶謝敏男，以1964年世界盃業餘高球賽（艾森豪盃）的世界冠軍頭銜，開啟了他卓而不凡的高球生涯。今年恰逢這座台灣史上第一座世界盃冠軍的60週年，謝敏男特別選擇在他共同創辦的富邦長春公開賽開打前夕，於老淡水球場發表書名為《世界紀錄312--台灣高球國寶謝敏男回憶錄》。

謝敏男一生奉行「做對的事，就一定贏！」的人生哲學，60年高球生涯締造的紀錄與成就，放眼整個台灣甚至亞洲高壇，幾乎無人能及。他在日巡賽創下三場比賽連續領先12輪且三場都奪冠的空前「312紀錄」，因此特別把值得大書特書的這個312神奇數字冠入書名。

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84歲的謝敏男可以說一輩子都奉獻給高爾夫：從小時候在老淡水當桿弟克難學球、拿下業餘世界冠軍、職業世界盃冠軍、日巡賽賞金王、亞巡賽總冠軍。

▲高球長春名將謝敏男(前排中)與老淡水球場會員及同儕職業長春選手合影 。（圖／主辦單位提供）

中年後返台創辦台灣PGA職業高球協會、開創台灣TSPGA長春職業高球協會，並以教練與隊長身份協助台灣贏得亞運高球雙金、帶領亞洲與台灣隊員贏得朝王盃與海峽盃冠軍，22年前創辦台灣長春高球旗艦級的富邦長春公開賽，為台灣高球選手提供更多與國際接軌的表現舞台。

謝敏男表示，「今年剛好是我贏得業餘世界盃的60週年，而我高球生涯也很幸運遇到不少對我提供支持的貴人，因此我懷著感恩的心，今天很興奮能在這座就像我的母親的老淡水球場，透過這本回憶錄跟大家分享個人的故事。」

在謝敏男的回憶錄中，充滿了精彩的小故事。例如，當今高球界「唯二」同時奪得業餘與職業世界盃雙料冠軍的選手，其中之一是謝敏男，而另一位則是「金熊」尼克勞斯，而這位世界球王恰好也是謝敏男的高球偶像。

2024富邦長春公開賽今天完成職業業餘配對賽後，明天將正式展開一般長春組的第一回合比賽，超級長春組也將在後天登場，整場賽事總獎金今年加碼至600萬元，共有來自12個國家的長春名將參與角逐，是台灣年度最高水準的長春高球賽事。現場不收門票。

▲富邦長春公開賽賽事共同創辦人謝敏男(右3)、台灣長春職業高爾夫協會理事長呂崇標(右4)與台灣高爾夫俱樂部董事長陳彥豪(右1)開球揭開賽事序幕 。（圖／主辦單位提供）