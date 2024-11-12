運動雲

>

韓媒誤傳記者會上公布先發投手　曾豪駒：大會流程沒有

▲▼2024第三屆世界12強棒球錦標賽B組預賽暨中國信託頂級贊助賽前記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲12強賽中華隊曾豪駒與隊長陳傑憲。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽將於13日開打，中華隊開幕戰先發抗韓先發投手出爐，就是旅美左投林昱珉。針對韓國媒體誤傳，記者會雙方要公布先發投手，曾豪駒說，「大會流程沒有，依照時間公布。」

記者會上有韓媒詢問曾豪駒中華隊的先發投手，曾豪駒回應韓媒提問，「如果你們先問到，可以告訴我。」韓國總教練柳仲逸在稍早大巨蛋練球時，曾告訴韓媒說，「記者會上會公布開幕戰先發投手。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓媒指出，中華隊與韓國隊原本同意在記者會上公布先發投手，但中華隊臨時改變主意。對此，韓國教頭柳仲逸只好在會後向韓媒透露，將派出高永表先發。KBO相關人士表示：「台灣方面突然表示『記者會上不要公開先發投手』。」

韓媒提到，根據12強賽規定，各隊先發投手要在前一場比賽結束後預告。對首場比賽的先發投手預告則沒有特別規定。雖然台灣的立場符合規定，但與國際賽首戰前一天公布先發投手的慣例有所差距。

不過曾豪駒澄清，「記者會上流程沒有公布先發投手，一切依照大會規定的時間公布。」最後再接近8點前，台灣媒體才收到官方MAIL公布中華隊先發投手林昱珉、韓國先發投手高永表。過往案例也是如此，在前一天晚上由大會統一發布。

談到選擇林昱珉的原因，曾豪駒說，「一開始就決定，也告訴這投這場比賽的任務，他就是我們最好的投手。」

關鍵字： 12強賽中華隊投手林昱珉曾豪駒

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／不是郭斌！12強開幕戰　韓國公布側投高永表對決中華隊

快訊／不是郭斌！12強開幕戰　韓國公布側投高永表對決中華隊

快訊／12強中華隊公布開幕戰先發　旅美左投林昱珉銜命抗韓

快訊／12強中華隊公布開幕戰先發　旅美左投林昱珉銜命抗韓

日媒率先揭曉：火腿簽下古林睿煬！王柏融後再有台將入札赴日

日媒率先揭曉：火腿簽下古林睿煬！王柏融後再有台將入札赴日

朱育賢轉隊費史上新高！多隊蓄勢待發　桃猿端3年月薪85萬留人

朱育賢轉隊費史上新高！多隊蓄勢待發　桃猿端3年月薪85萬留人

抗韓先發第4棒出爐：台灣大賽MVP曾頌恩　曾豪駒：近況不錯

抗韓先發第4棒出爐：台灣大賽MVP曾頌恩　曾豪駒：近況不錯

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

NBA史上首見神紀錄！　籃網強森連7戰出賽超過30分鐘完美0失誤

NBA史上首見神紀錄！　籃網強森連7戰出賽超過30分鐘完美0失誤

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

古林睿煬吸引5支日職球團目光！統一獅官宣：火腿取得議約權

古林睿煬吸引5支日職球團目光！統一獅官宣：火腿取得議約權

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

熱門新聞

快訊／不是郭斌！12強開幕戰　韓國公布側投高永表對決中華隊

快訊／12強中華隊公布開幕戰先發　旅美左投林昱珉銜命抗韓

日媒率先揭曉：火腿簽下古林睿煬！王柏融後再有台將入札赴日

朱育賢轉隊費史上新高！多隊蓄勢待發　桃猿端3年月薪85萬留人

抗韓先發第4棒出爐：台灣大賽MVP曾頌恩　曾豪駒：近況不錯

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓國公布側投高永表對決中華隊

212強中華隊開幕戰林昱珉銜命抗韓

3日媒率先揭曉：古林睿煬確定加盟火腿

4朱育賢轉隊費史上新高！多隊蓄勢待發

5抗韓先發第4棒　曾頌恩近況不錯

最新新聞

1落後26分不怕　勇士不可思議逆轉勝

2記者會混亂　韓教頭火大：何必叫我來

3曾頌恩扛四番　陳傑憲：維持緊張

4辜仲諒期待12強創佳績：前進東京！

5韓媒誤傳記者會上公布先發　曾豪駒：大會流程沒有

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳柏清12強熱身賽兩戰都挨轟　教練團提點大膽攻擊好球帶

陳晨威雙安火燙開路添信心　首戰提防韓國長打

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366