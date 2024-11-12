韓媒誤傳記者會上公布先發投手　曾豪駒：大會流程沒有

▲12強賽中華隊曾豪駒與隊長陳傑憲。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽將於13日開打，中華隊開幕戰先發抗韓先發投手出爐，就是旅美左投林昱珉。針對韓國媒體誤傳，記者會雙方要公布先發投手，曾豪駒說，「大會流程沒有，依照時間公布。」

記者會上有韓媒詢問曾豪駒中華隊的先發投手，曾豪駒回應韓媒提問，「如果你們先問到，可以告訴我。」韓國總教練柳仲逸在稍早大巨蛋練球時，曾告訴韓媒說，「記者會上會公布開幕戰先發投手。」

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韓媒指出，中華隊與韓國隊原本同意在記者會上公布先發投手，但中華隊臨時改變主意。對此，韓國教頭柳仲逸只好在會後向韓媒透露，將派出高永表先發。KBO相關人士表示：「台灣方面突然表示『記者會上不要公開先發投手』。」

韓媒提到，根據12強賽規定，各隊先發投手要在前一場比賽結束後預告。對首場比賽的先發投手預告則沒有特別規定。雖然台灣的立場符合規定，但與國際賽首戰前一天公布先發投手的慣例有所差距。

不過曾豪駒澄清，「記者會上流程沒有公布先發投手，一切依照大會規定的時間公布。」最後再接近8點前，台灣媒體才收到官方MAIL公布中華隊先發投手林昱珉、韓國先發投手高永表。過往案例也是如此，在前一天晚上由大會統一發布。

談到選擇林昱珉的原因，曾豪駒說，「一開始就決定，也告訴這投這場比賽的任務，他就是我們最好的投手。」