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12強中華隊教頭曾豪駒喊話前進東京　隊長陳傑憲：相信自己

▲▼ 曾豪駒、陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

曾豪駒、陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽13日將開打，於12日舉辦開幕記者會，除了日本與澳洲在東京預賽之外，其他4支在台灣參賽的隊伍都由總教練與隊長出席。中華隊總教練曾豪駒喊話前進東京，隊長陳傑憲也信心喊話，「相信自己！」

國際棒壘球會長法卡利（Riccardo Fraccari）上台致詞表示：「很高興世界12強賽睽違5年重啟，隨著棒球在全世界越來越受歡迎，我們相信會是很競爭的比賽。台灣對棒球很熱情，三屆都舉辦賽事，看到球迷熱情和能量，期待也展望未來，在台北看到球迷的熱情。」

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中華隊總教練曾豪駒表示：「歡迎各國好手和總教練，希望可以在這次賽事呈現精彩球賽，在台北大巨蛋舉行，對台灣棒球很重要也有意義，各國好手切磋，球員都想利用這次機會證明自己，期待可以打出感動比賽，目標就是前進東京打出好成績。」

中華隊隊長陳傑憲表示：「中職例賽與國際賽強度不同，12強賽張力很大，必須百分百努力去跟別隊對抗，相信自己不用畏懼對手。告訴年輕選手，只要相信自己，在場上就是最好的，把自己所能做的事情表現出來。」

中華隊首戰對手韓國總教練柳仲逸表示：「國家隊在很多國際賽有世代交替，把年輕選手選拔出來，打出精彩賽事，表現出好的一面。」隊長宋成文說：「很榮幸參加國際賽跟各國好手競爭，第一次入選國家隊成為隊長，希望讓大家和樂融融，打出精彩賽事。」

古巴總教練強森（Armando Johnson）表示，「很感謝有此機會站在這裡參賽，我們專注在B組每場比賽，目標就是贏下每一戰，慢慢達到總冠軍的目標。」古巴對於本次B組再度遇到實力堅強的隊伍，他說：「我們會調整到最好狀態，想辦法晉級。」

古巴隊長德斯潘耶（Alfredo Despaigne）表示，「我在日本打球多年，談到與日本相近的地方，日本、台灣與韓國在亞洲都是棒球很強、有實力的，亞洲棒球用很多戰術，沒有感受到台灣與日本有何差異，都是很棒的球隊。」

多明尼加總教練馬丁（César Martin）表示：「很開心能參賽，來到台灣感受大家的歡迎，也很感謝。熱身賽已經有所準備，感受本屆賽事強大競爭力，多明尼加會謹慎備戰，為奪冠目標做萬全準備。」馬丁表示：「球員中有亞洲經驗者，備戰期間希望他們給予大家想法，在風格上調整，不管有沒有亞洲經驗，相信大家能互相幫忙。」

多明尼加隊長古提瑞茲（Kelvin Gutiérrez）用中文「你好」向大家問好：「非常開心能來到台灣，代表多明尼加參賽，並擔任隊長，熱身賽期間準備達到好的狀態，希望一起面對這個競爭，繳出好表現帶領大家前進。」

關鍵字： 台灣隊世界12強賽記者會開幕球隊

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